Serviciile de eliberare a actelor permisive au fost restabilite, dar unele ar putea fi temporar indisponibile

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, tentativele au urmărit extragerea datelor cu caracter personal. După verificarea infrastructurii guvernamentale și aplicarea măsurilor de securitate, serviciile au fost repuse în funcțiune. Autoritățile avertizează însă că, din cauza creșterii numărului de solicitări online, unele ar putea fi temporar indisponibile.

Prin sistemul de gestionare a actelor permisive pot fi solicitate online peste 120 de tipuri de acte emise de 20 de autorități centrale, precum și notificări în comerț și servicii oferite de 969 de autorități locale.

Specialiștii instituțiilor responsabile de guvernarea electronică și securitatea cibernetică continuă verificarea și securizarea sistemelor. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu divulge parole, coduri de autentificare sau date bancare și să evite linkurile suspecte primite prin apeluri, SMS-uri sau e-mailuri.