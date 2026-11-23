Directorul instituției, Rodica Scutelnic, a declarat că noua subdiviziune va permite monitorizarea permanentă a parametrilor vitali și inițierea precoce a procesului de reabilitare. Scopul este ca pacienții să-și valorifice la maximum potențialul de recuperare, să-și redobândească autonomia și să poată duce o viață independentă.

Ministrul sănătății, Alexandru Gasnaș, a menționat că sistemul medical avea nevoie de o etapă intermediară între terapia intensivă și recuperarea obișnuită. Potrivit lui, există pacienți care, după stabilizare, necesită în continuare supraveghere medicală 24 de ore din 24, inclusiv respirație asistată sau alimentație specializată, dar nu aveau acces la un asemenea serviciu.

Pacienții vor putea beneficia de îngrijiri timp de până la 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii perioadei în baza unei decizii a consiliului medical. Ministrul a precizat că serviciul va fi finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, fiind contractate servicii în valoare de patru milioane de lei.

Echipa multidisciplinară va include medici de reabilitare și terapie intensivă, kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, psihologi clinicieni și logopezi. Totodată, instituția urmează să fie dezvoltată ca un centru comprehensiv de reabilitare, cu investiții în infrastructură, instruirea specialiștilor și dotarea cu echipamente moderne, inclusiv robotizate.