Serviciul 112 a recepționat peste 180.000 de apeluri în octombrie. Care au fost cele mai frecvente solicitări

Potrivit Serviciului 112, în luna octombrie au fost înregistrate 15.875 de apeluri privind hipertensiunea arterială. Acestea au fost urmate de 11.410 solicitări încadrate la categoria „Contra vieții și sănătății persoanei” și 10.076 de apeluri referitoare la probleme de sănătate fără diagnostic confirmat.

Alte 9.833 de solicitări au vizat dureri abdominale sau de spate, 8.729 au fost referitoare la evenimente din domeniul transporturilor, iar 8.492 de apeluri au semnalat cazuri de copii bolnavi.

Printre celelalte motive pentru care cetățenii au solicitat ajutor s-au numărat durerile toracice, cu 5.304 apeluri, incidentele patrimoniale – 3.921, căderile și alte accidente – 3.476, precum și dificultățile de respirație – 2.405 apeluri.

În cele mai aglomerate intervale, operatorii au preluat până la 437 de apeluri într-o singură oră. Totodată, cel mai mare număr de solicitări gestionate de un singur operator în luna octombrie a fost de 3.529.

Un aspect semnalat de instituție îl reprezintă apelurile non-urgente, care au constituit 32% din totalul solicitărilor.

Serviciul 112 îndeamnă cetățenii să utilizeze responsabil numărul unic de urgență, astfel încât liniile telefonice să rămână disponibile pentru persoanele aflate în situații care le pun în pericol viața, sănătatea sau siguranța.