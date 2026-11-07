Serviciul Vamal anunță măsuri pentru fluidizarea traficului de camioane la frontiera cu România

Potrivit instituției, în ultimele 24 de ore au fost procesate 2.825 de camioane în ambele direcții de traversare a frontierei. Deși cozile de la punctele de trecere Sculeni–Sculeni și Giurgiulești–Galați s-au redus, timpii de așteptare se mențin.

Totodată, în data de 7 noiembrie, traficul prin postul vamal de frontieră Costești–Stânca a fost suspendat temporar, în legătură cu lucrările planificate de reparație capitală a Nodului Hidrotehnic Costești–Stânca. Serviciul Vamal va informa despre reluarea circulației prin acest punct.

Pentru evitarea aglomerației, transportatorii sunt îndemnați să utilizeze rute alternative. Astfel, camioanele goale pot opta pentru postul vamal Cahul–Oancea, iar cele care transportă mărfuri sunt direcționate spre Leușeni–Albița.

În vederea reducerii timpilor de așteptare, Serviciul Vamal recomandă transportatorilor să utilizeze sistemul NCTS și să inițieze procedura de tranzit comun la posturile vamale interne, acolo unde este posibil. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să transmită în prealabil declarațiile electronice, inclusiv declarațiile sumare, conform cerințelor legale, și să verifice corectitudinea documentelor vamale și de transport.

O altă recomandare vizează procurarea și achitarea vinietei pentru drumurile din România înainte de sosirea la frontieră.

Autoritățile din Republica Moldova și România întreprind măsuri comune pentru fluidizarea circulației. Printre acestea se numără amenajarea a două benzi suplimentare de control la Giurgiulești–Galați și separarea fluxului de camioane goale la Leușeni–Albița.

Serviciul Vamal precizează că echipele instituției rămân mobilizate, monitorizează permanent situația din punctele de trecere și coordonează acțiunile cu autoritățile vamale din România.