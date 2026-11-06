Serviciul Vamal: Nu există blocaje la vămuirea coletelor internaționale

Potrivit reprezentanților instituției, funcționalitatea care va permite cetățenilor să depună singuri declarațiile H6 este încă în proces de dezvoltare, însă nu există probleme tehnice care să blocheze procesul de vămuire, iar declarațiile vamale H6 pot fi depuse în continuare de operatorii poștali atât în nume propriu, cât și în numele persoanei fizice.

Astfel, precizează SV, din 1 noiembrie și până în prezent, prin sistemul „ASYHUB” au fost procesate aproximativ 800 de declarații H6 pentru colete cu valori între 150 și 1000 de euro. În aceeași perioadă, autoritățile au acordat liber de vamă pentru 81.835 de colete cu o valoare de până la 150 de euro, declarate prin procedura H7.

În acest context, Serviciul Vamal îndeamnă operatorii să ofere clienților informații corecte și complete, iar cetățenii să se informeze din surse oficiale.