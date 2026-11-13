SFS dezminte un fals distribuit pe TikTok: Impozitele pentru 2026 nu trebuie achitate repetat

Instituția precizează că baza de date privind plățile nu a fost afectată, iar cei care și-au achitat impozitele nu trebuie să efectueze plăți repetate.

Potrivit SFS, materialul video distribuit în mediul online este prezentat drept pamflet, însă conține informații false care pot induce cetățenii în eroare. Totodată, instituția susține că înregistrarea prezintă indicii că ar fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Serviciul Fiscal de Stat nu a făcut asemenea comunicări, iar informațiile respective sunt false”, precizează instituția.

SFS dă asigurări că incidentul de securitate cibernetică din octombrie nu a afectat baza de date în care sunt înregistrate plățile contribuabililor.

Cetățenii își pot verifica situația fiscală online prin Sistemul Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”. Acolo pot fi consultate informațiile privind obligațiile fiscale calculate, plățile efectuate și eventualele restanțe.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul informațiilor distribuite pe rețelele de socializare și să verifice comunicările atribuite instituției prin intermediul canalelor oficiale.