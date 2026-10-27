Și-a atacat cu un cuțit fosta soție și pe partenerul acesteia. Un cetățean străin, condamnat la 15 ani de închisoare

Potrivit acuzării, cazul s-a produs în primăvara anului 2026, în timpul serii. Condamnatul și-a atacat fosta soție și pe partenerul acesteia cu un cuțit de bucătărie, aplicându-le multiple lovituri în zone vitale ale corpului. Ambele victime au suferit răni grave, care le-au pus viața în pericol.

Atacul a fost întrerupt după ce o persoană care se afla împreună cu victimele a început să strige după ajutor și a alertat trecătorii. Agresorul a fugit de la fața locului, iar cei doi răniți au fost salvați în urma intervenției medicale de urgență.

În instanță, bărbatul a pledat nevinovat, susținând că s-ar fi aflat în stare de șoc sau că ar fi fost provocat. Procurorii au respins aceste argumente, iar expertiza psihiatrică judiciară a stabilit că individul nu suferea de afecțiuni psihice și avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Judecătoria Cimișlia l-a condamnat la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Totodată, instanța a dispus expulzarea acestuia din Republica Moldova după ispășirea pedepsei și interzicerea rămânerii pe teritoriul statului.

Bărbatul a fost obligat să achite despăgubiri morale ambelor victime, precum și cheltuielile suportate de stat pentru efectuarea expertizelor judiciare.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.