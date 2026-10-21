Și-a bătut concubina până la moarte. Un agresor familial din Cimișlia, condamnat la 18 ani de închisoare

Potrivit Procuraturii Cimișlia, bărbatul fusese condamnat anterior pentru violență în familie asupra aceleiași victime și se afla la evidența poliției ca agresor familial.

Crima a avut loc în noaptea de 26 maI, în locuința comună a celor doi, într-o localitate din raionul Cimișlia.

În timpul procesului, bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția. Procurorii au prezentat însă mai multe probe, inclusiv rapoarte de expertiză medico-legală, histologică și genetică (ADN), în baza cărora instanța a constatat vinovăția acestuia.

Judecătoria Cimișlia a admis integral solicitările acuzării, reținând recidiva drept circumstanță agravantă și constatând lipsa circumstanțelor atenuante.

Pe lângă pedeapsa de 18 ani de închisoare, bărbatul a fost obligat să achite statului peste 100 de mii de lei, reprezentând cheltuielile judiciare pentru efectuarea expertizelor.