Potrivit procurorilor, în perioada 2022–2023, bărbatul a recurs în repetate rânduri la violență fizică, amenințări și presiuni pentru a-și controla membrii familiei.

La 3 iulie 2022, acesta și-a împiedicat soția să părăsească locuința, a imobilizat-o și a legat-o de pat cu o funie, după care a lovit-o de mai multe ori cu un cablu peste față și corp.

Un alt episod de violență a avut loc la 27 aprilie 2023, când bărbatul a provocat un conflict cu fosta soție și a amenințat-o cu un topor. Femeia a încercat să se ascundă în gospodăria vecinilor, însă bărbatul a urmărit-o, a lovit-o de trei ori cu pumnul în cap și a amenințat-o cu moartea, ținând toporul deasupra capului acesteia.

Scenele de violență au avut loc în prezența copiilor minori, care, speriați de cele întâmplate, au sunat ulterior la 112 pentru a cere ajutorul poliției.

În urma acestor fapte, bărbatului i s-a interzis să se apropie de femeie sau să o contacteze. Acesta a ignorat însă în mod intenționat restricțiile.

La 15 septembrie 2023, bărbatul a urmărit femeia până la blocul în care locuia, s-a apropiat de automobilul acesteia și a forțat portiera din partea șoferului, intrând în contact vizual și verbal cu victima.

La 25 septembrie 2023, deși fusese informat că măsurile de protecție au fost prelungite, acesta a mers la locul de muncă al fostei soții, unde a provocat un conflict, a insultat-o și a amenințat-o cu violență fizică.

În perioada octombrie–noiembrie 2023, bărbatul a continuat să-i trimită mesaje prin poșta electronică, deși îi era interzis să comunice cu aceasta.

Bărbatul mai fusese condamnat pentru cinci infracțiuni de încălcare a măsurilor de protecție, însă pedeapsa aplicată anterior nu l-a determinat să respecte interdicțiile.

În cadrul ședinței de judecată, acesta și-a recunoscut integral vina și și-a exprimat regretul pentru faptele comise. Instanța l-a condamnat la trei ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.