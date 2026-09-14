Și-a ucis fostul coleg cu un cuțit. Un bărbat din capitală, condamnat la 12 ani de închisoare

Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc pe 1 martie. Condamnatul și victima, care se cunoșteau de mai mulți ani și lucraseră ca măturători în municipiu, se aflau într-un subsol în care se adăposteau temporar.

După ce au consumat alcool, între cei doi a izbucnit un conflict. Bărbatul de 40 de ani i-a aplicat victimei mai multe lovituri cu mâinile și picioarele, după care i-a înfipt un cuțit în gât. Bărbatul de 61 de ani a murit pe loc.

Ulterior, acesta s-a prezentat la inspectoratul de poliție și a anunțat că într-un subsol se află cadavrul unui cunoscut. Inițial, acesta le-a spus polițiștilor că victima ar fi fost atacată cu un cuțit de o persoană necunoscută și că el ar fi fost rănit la mână în timp ce încerca să intervină.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, iar în timpul discuțiilor bărbatul și-a schimbat declarațiile. Acesta a recunoscut că a încercat să-i inducă în eroare pe polițiști și că, de fapt, conflictul avusese loc între el și victimă.

Conform acuzării, bărbatul s-a apropiat apoi de cadavru, a luat cuțitul cu care fusese înjunghiată victima și a început să-i amenințe cu moartea pe polițiști, amenințând totodată că se va sinucide.

Ulterior, acesta a încercat să fugă. Polițiștii l-au somat în repetate rânduri să se oprească și au tras mai multe focuri de avertisment în aer. În cele din urmă, bărbatul a aruncat cuțitul, fiind imobilizat și reținut.

În instanță, bărbatul nu și-a recunoscut vina.

Potrivit Procuraturii, bărbatul fusese anterior judecat pentru răpirea unei persoane, violare de domiciliu și nesupunere prin violență cerințelor administrației penitenciarului.