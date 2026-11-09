Și-a ucis mama în bătaie. Un bărbat din Cimișlia, condamnat la 16 ani de închisoare

Potrivit procurorilor, tragedia s-a produs în seara zilei de 4 iunie, când bărbatul, aflat în stare avansată de ebrietate, a inițiat un conflict verbal cu mama sa. Ulterior, acesta a bruscat ușa locuinței, lovind-o, iar după ce femeia a căzut în curtea gospodăriei, a atacat-o cu o cruzime deosebită.

Condamnatul i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele în zone vitale ale corpului, inclusiv în regiunea capului și a toracelui, provocându-i leziuni care au dus la deces.

Inițial, bărbatul a încercat să explice rănile mamei sale prin presupuse căderi accidentale. Rapoartele de expertiză medico-legală au exclus însă această versiune, având în vedere numărul mare al leziunilor și localizarea acestora.

În timpul procesului, apărarea a solicitat recalificarea faptei din omor intenționat în violență în familie soldată cu decesul victimei din imprudență. Instanța a respins solicitarea.

Deși și-a recunoscut integral vinovăția și a declarat că regretă fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la 16 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.

Totodată, instanța a dispus ca acesta să achite statului 64.614,50 lei, reprezentând cheltuielile judiciare pentru efectuarea expertizelor.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Sud.