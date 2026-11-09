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Și-ar fi înscenat răpirea pentru a scăpa de poliție. O asistentă medicală din Chișinău, reținută pentru escrocherii de peste 500 mii de lei

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Și-ar fi înscenat răpirea pentru a scăpa de poliție. O asistentă medicală din Chișinău, reținută pentru escrocherii de peste 500 mii de lei

O asistentă medicală de 25 de ani din Chișinău a fost reținută pentru 72 de ore, fiind suspectată de implicare în cel puțin patru cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu de peste 500 mii de lei. Potrivit poliției, aceasta ar fi preluat banii obținuți prin înșelăciune și i-ar fi transportat în regiunea transnistreană. După ce a aflat că este căutată de oamenii legii, tânăra ar fi încercat să inducă în eroare autoritățile, înscenându-și propria răpire.

Potrivit Poliției, tânăra ar fi avut rolul de curier în cadrul schemei de escrocherie.

Anchetatorii au stabilit că, după ce a aflat că este căutată, suspecta ar fi apelat la rudele sale, care au sesizat poliția despre o presupusă răpire. Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care era anunțată dispariția tinerei.

În urma investigațiilor, femeia a fost identificată de polițiștii Inspectoratelor Centru și Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, și reținută.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a identifica eventualii complici și a stabili întregul mecanism al schemei de escrocherie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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