Și-ar fi înscenat răpirea pentru a scăpa de poliție. O asistentă medicală din Chișinău, reținută pentru escrocherii de peste 500 mii de lei

Potrivit Poliției, tânăra ar fi avut rolul de curier în cadrul schemei de escrocherie.

Anchetatorii au stabilit că, după ce a aflat că este căutată, suspecta ar fi apelat la rudele sale, care au sesizat poliția despre o presupusă răpire. Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care era anunțată dispariția tinerei.

În urma investigațiilor, femeia a fost identificată de polițiștii Inspectoratelor Centru și Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, și reținută.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a identifica eventualii complici și a stabili întregul mecanism al schemei de escrocherie.