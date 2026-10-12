Și-ar fi ucis vecina în timpul unui conflict la beție: un bărbat din Florești, reținut

Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, femeia de 49 de ani se afla în vizită la vecinul său cu care ar fi consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, între ei ar fi izbucnit o ceartă, iar bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori cu diferite obiecte. În urma traumelor primite, femeia a murit.

Ca urmare, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru omor.

Corpul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.