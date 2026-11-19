Potrivit CNSM, mecanismul este prevăzut de legislație și presupune o majorare anuală, aplicată la 1 aprilie, în funcție de pensia medie și de creșterea economică din anul precedent. Sindicatele susțin că această componentă suplimentară ar reprezenta un sprijin important pentru pensionarii cu venituri mici, în condițiile creșterii costurilor de trai.

O altă revendicare vizează finanțarea tratamentului balneosanatorial. CNSM cere alocarea a cel puțin 30 de milioane de lei, față de cele 15 milioane prevăzute în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2027. Potrivit estimărilor, reducerea finanțării ar diminua numărul beneficiarilor de la aproximativ 2 900 în 2026 la 1 500 în 2027.

În domeniul salarizării, sindicatele propun stabilirea valorii de referință la 4 700 de lei pentru cadrele didactice și științifice, precum și pentru angajații Ministerului Afacerilor Interne și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. Pentru angajații Centrului Național Anticorupție, acestea cer majorarea valorii de referință de la 5 000 la 5 300 de lei.

Propunerile și amendamentele formulate în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective urmează să fie transmise Guvernului și comisiilor parlamentare de profil.