Sindicatele solicită menținerea cotelor actuale pentru premiile unice și anuale în noua lege a salarizării

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc, a declarat că trecerea premiului anual de la 50% la 20% ar însemna pierderi de venit pentru angajații din sectorul bugetar. „Dacă se va trece de la un cuantum al premiului anual de 50% la 20%, un profesor începător va pierde cel puțin 1 707 lei, un bibliotecar – 1 249 de lei, un ofițer din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – 2 251 de lei, iar un asistent social – 1 382 de lei”, a menționat Sergiu Sainciuc.

Potrivit lui, un angajat cu un salariu de bază de 10 mii de lei, care, în condițiile propuse, ar urma să primească un premiu anual de 2 mii de lei, în loc de 5 mii de lei.

Președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos, a declarat că sindicatele de ramură propun majorarea plafonului pentru premiile unice de la 2%, cât este prevăzut în proiect, la 10%. În cazul premiului anual, federația pledează pentru acordarea unui drept salarial echivalent cu un salariu lunar pentru un an calendaristic, cunoscut anterior drept „al 13-lea salariu”.

La rândul său, președinta Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”, Angela Otean, susține menținerea premiului unic la nivelul de 5% și a premiului anual în cuantum de 50%. Totodată, sindicatele de ramură contestă menținerea valorii de referință de 4 200 de lei pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității statului. Acestea solicită stabilirea unei valori de referință de 4 700 de lei.

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Savva, a precizat că toate avizele recepționate în procesul de consultare vor fi analizate minuțios, iar sinteza acestora va fi prezentată ulterior.

Noua lege a salarizării urmează să fie aprobată de Guvern în luna octombrie. Una dintre principalele schimbări propuse este majorarea salariului de bază, care va include majoritatea sporurilor și va reprezenta cel puțin 70% din remunerația totală. Partea variabilă a remunerației nu va putea depăși 30%.