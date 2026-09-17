Singurele întrebări rămase înaintea scrutinului fără surprize și fără prea multe alegeri organizat în Rusia lui Putin

Rușii se vor prezenta la urne de vineri până duminică pentru a-i alege pe cei 450 de deputați din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, în primul scrutin legislativ de la lansarea invaziei pe scară largă din Ucraina.

Alegătorii vor mai vota de asemenea pentru legiuitorii regionali și guvernatorii din 11 regiuni.

Dar capacitatea cetățenilor de a alege este de fapt extrem de redusă, spun experții citați de publicația independentă The Moscow Times, citată de Hotnews . Programele electorale ale principalelor partide sunt, în linii mari, similare și susțin în mare măsură politicile Kremlinului.

Printre principalele partide politice care concurează pentru locuri în Duma se numără partidul de guvernământ, pro-Kremlin, „Rusia Unită”, Partidul Comunist, Partidul Liberal-Democrat (LDPR), „O Rusie Justă”, „Oameni Noi” și „Iabloko”.

Singura alternativă la Kremlin este „Iabloko”, care își bazează campania pe o platformă anti-război, dar cel mai vechi partid liberal al Rusiei a fost exclus de la votul pe liste de partid pentru Duma de Stat.

Rusia Unită va obține majoritatea voturilor

Alegerile vor avea loc pentru prima dată și în cele patru regiuni parțial ocupate ale Ucrainei pe care Moscova susține că le-a anexat și unde luptele continuă.

Votarea se va desfășura pe parcursul a trei zile, iar 33 de regiuni vor oferi posibilitatea votului electronic – două măsuri care, potrivit criticilor, ar putea facilita manipularea rezultatelor.

Observatorii anticipează că „Rusia Unită”, care deține în prezent 321 din cele 450 de locuri din Duma de Stat, va obține majoritatea voturilor.

Având în vedere că rezultatul este prestabilit și că dominația politică a lui Putin nu se află sub nicio amenințare imediată, analiștii afirmă că Kremlinul consideră alegerile drept un efort de mobilizare a sprijinului public pentru război și de legitimare a acțiunilor sale.

O scădere a cotei de popularitate a lui Putin

Deși rezultatul nu este pus sub semnul întrebării, observatorii externi vor urmări cu atenție rata de participare la vot și marja de victorie a partidului „Rusia Unită”, în căutarea unor semne de nemulțumire a populației după mai bine de patru ani și jumătate de război.

Oamenii obișnuiți simt și de ceva vreme efectele directe ale războiului. O vară marcată de atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune a adus practic războiul în casele a milioane de ruși.

Toate aceste evenimente au afectat starea de spirit a populației.

Sondajele au înregistrat o scădere a cotei de popularitate a lui Putin, deși aceasta a rămas la un nivel ridicat, Centrul independent Levada indicând-o la 76% în august, în scădere față de 87% în septembrie 2025.

Problema economiei

Atacurile au agravat problemele economiei, care a intrat în stagnare după un impuls inițial generat de cheltuielile militare masive. Guvernul a majorat impozitele și a crescut împrumuturile interne pentru a ține sub control deficitul bugetar în creștere.

Atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești au declanșat o criză gravă a combustibililor, care a atins apogeul în iunie, s-a atenuat pentru câteva săptămâni și apoi a reapărut în august.

La aceste dificultăți s-a adăugat o serie de atacuri asupra depozitelor retailerilor online Wildberries și Ozon. Sute de mii de vânzători individuali și-au pierdut marfa, ceea ce a provocat un val de șoc în economie.

Luna trecută, Kremlinul l-a demis pe Andrei Klepach dintr-o funcție ocupată la banca de dezvoltare controlată de stat, VEB, după ce fostul economist-șef a prezentat un raport în care avertiza că Rusia nu va putea câștiga un război de uzură prelungit cu Ucraina și a anticipat o criză socială majoră.

Putin a avut, de asemenea, anterior, o ciocnire cu German Gref, de la Sberbank. Vorbind la un forum economic în septembrie anul trecut, directorul general al celei mai mari bănci din Rusia a emis un avertisment privind o recesiune a economiei țării, ceea ce l-a determinat pe Putin să riposteze.

Urmează o mobilizare?

Deocamdată, oficialii insistă că economia Rusiei este rezilientă. Și că forțele sale militare avansează pe front și intenționează să cucerească întregul Donbas în următoarele luni – când anume este neclar.

Unii observatori externi au afirmat că autoritățile ruse par să fi pregătit terenul pentru un nou val de mobilizare militară după alegerile pentru Duma de Stat, o perspectivă profund nepopulară în Rusia. Kremlinul a negat în repetate rânduri existența unor planuri de mobilizare obligatorie.

„Au existat numeroase informații care sugerau că vor începe mobilizarea. Vom vedea. Mie mi se pare că este ceva cu totul opus negocierilor de pace”, a declarat marți Vladislav Vlasiuk, trimisul special al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Din rău în mai rău

Experții au opinii diferite cu privire la modul și momentul exact în care alegerile din Rusia și-au pierdut caracterul competitiv, dar sunt de acord că invazia Ucrainei din 2022 a marcat un punct de cotitură major.

Politologii descriu acum Rusia ca un sistem electoral autoritar: o autocrație care continuă să organizeze alegeri, controlând în același timp strict condițiile în care acestea se desfășoară.

„Nu poți solicita deschis încetarea războiului și nu poți contesta deschis legitimitatea (președintelui Vladimir) Putin”, a declarat Ora John Reuter, profesor de științe politice la Universitatea din Wisconsin-Milwaukee și expert în politica electorală a Rusiei, citat de The Moscow Times.

„Dincolo de asta, candidații și partidele care participă la alegeri au o oarecare libertate de a dezbate alte chestiuni politice în cadrul acestor constrângeri”, a explicat el.

Alți comentatori au observat că încă din 2011, autoritățile modelau deja componența Dumei succesive la „nivelul dorit”.

Pentru Kremlin, „Rusia Unită” „trebuie să dețină întotdeauna o majoritate constituțională”, în timp ce celelalte partide trebuie să-și cunoască locul și „să nu interfereze cu procesul legislativ fluid și energic – care, în esență, constă în aprobarea automată a proiectelor de lege trimise de diverse ramuri ale puterii executive”, a explicat și comentatoarea politică rusă în exil Ekaterina Schulmann.

În vreme ce observatorii spun că controlul alegerilor era vizibil și înainte de război, unii menționează faptul că unele lucruri s-au deteriorat, formal: spre exemplu, în ultimii 10 ani, numărul partidelor politice înregistrate legal a scăzut de la 75 la 17.

Un asalt la adresa alegerilor libere

Eroziunea sistemului politic și electoral al Rusiei a început la mijlocul anilor 2000, pe măsură ce Kremlinul și-a întărit controlul asupra mass-mediei și a luat măsuri împotriva oligarhilor care acumulaseră influență politică.

Alegerile directe pentru funcția de guvernator au fost desființate între 2004 și 2012, deși această restricție rămâne în vigoare în unele regiuni.

Alegerile directe pentru funcția de primar au fost, de asemenea, eliminate în capitalele regionale și în marile orașe, în timp ce reglementările privind partidele politice au fost înăsprite.

Printre măsurile mai recente se numără reguli care interzic „agenților străini” să candideze la funcții publice și restricții mai severe impuse observatorilor electorali independenți.

Organizația independentă de monitorizare a alegerilor „Golos”, care documenta încălcările electorale încă din 2000, a fost forțată să-și înceteze activitatea anul trecut, după ce copreședintele său a fost încarcerat.

Tentativele lui Aleksei Navalnîi de a oferi o alternativă politică au fost astfel blocate – iar activistul politic a murit în cele din urmă în închisoare.

De ce a fost respins Iabloko

Soarta partidului „Iabloko”, singurul partid înregistrat care militează pentru o platformă pro-pace, ilustrează limitările campaniei electorale din 2026.

În decizia sa de a exclude partidul „Iabloko” de pe listele electorale pentru Duma de Stat, o instanță a invocat presupuse încălcări legate de finanțare străină, materiale de campanie distribuite prin intermediul unor platforme străine restricționate și norme privind drepturile de autor.

Partidul neagă orice abatere.

„Iabloko” mai are candidați înregistrați care candidează în circumscripții uninominale – o zonă geografică delimitată care alege un singur deputat în Duma de Stat -, precum și la alegerile legislative regionale.

În total, cel puțin 36 de candidați ai opoziției au fost excluși de la alegerile pentru Duma de Stat și de la alegerile legislative regionale, potrivit publicației din exil „Viorstka”. Mai mult de jumătate dintre aceste cazuri au implicat candidați ai partidului „Iabloko”..

17 dintre acești candidați au fost descalificați din cauza unor postări online în care era menționat Navalnîi, care figurează pe lista federală rusă a „extremiștilor și teroriștilor”.

Alți șapte au fost excluși pentru că au distribuit linkuri către Facebook și Instagram, rețele sociale interzise în Rusia, sau pentru că au afișat logo-urile acestor platforme.

Interes limitat pentru alegeri

Pe fondul acestor restricții, interesul publicului – și chiar al candidaților înșiși – pare limitat.

Deși dezbaterile televizate fac parte, în mod oficial, din campania electorală, Putin nu a participat niciodată la una, iar mulți candidați ai partidului „Rusia Unită” i-au urmat exemplul.

În Riazan, postul public de televiziune „Rossia 1” a petrecut două zile consecutive încercând fără succes să adune candidații pentru Duma de Stat în studioul său.

De ambele dăți, prezentatorul a încheiat emisiunea la scurt timp după introducere, deoarece nimeni nu se prezentase, scrie The Moscow Times.

66% la sută dintre ruși nu știu când vor avea loc alegerile pentru Duma de Stat, în timp ce 28% au declarat că nu intenționează să voteze, potrivit unui sondaj publicat în iunie de institutul independent de sondaje „Levada Center”.

Dintre cei care nu intenționează să voteze, 41% au afirmat că votul lor nu ar schimba nimic, în timp ce 24% nu cred că alegerile vor fi corecte.

Ternovoi a afirmat că înregistrarea inițială a partidului anti-război „Iabloko” – chiar și fără lideri de partid deosebit de cunoscuți – a declanșat totuși „o mobilizare în mare parte spontană a unei părți din electoratul anti-război”.

Iar când „Yabloko” a fost exclus de pe listele electorale pentru Duma, „Election Atlas” a înregistrat o creștere de 80 de ori a interesului față de partid pe rețelele sociale.