Mai exact, proiectul prevede introducerea sistemului electronic EORI, prin care operatorii economici vor fi înregistrați și identificați în mod unic. Acesta va permite gestionarea electronică a autorizațiilor, cererilor și deciziilor vamale, precum și facilitarea schimbului de informații dintre Serviciul Vamal și agenții economici, reducând totodată utilizarea documentelor pe suport de hârtie.

Vor fi revizuite și regulile privind declararea mărfurilor, obținerea autorizațiilor și achitarea drepturilor de import. Controalele vamale vor fi modernizate prin introducerea mecanismelor de autoevaluare și consolidarea analizei de risc.

Modificările vizează și transportul și depozitarea temporară a mărfurilor, inclusiv depunerea declarațiilor sumare de intrare. De asemenea, vor fi actualizate regulile de aplicare a regimurilor vamale speciale și procedurile de obținere a statutului de operator economic autorizat și de restituire a drepturilor de import.

Potrivit autorităților, modificările urmăresc reducerea birocrației, facilitarea comerțului internațional și crearea unui mediu de afaceri mai previzibil.