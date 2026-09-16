Sistem informațional antifraudă de aproape 5 milioane de lei, aprobat de Guvern

Sistemul informațional „Monitorizarea și coordonarea antifraudă” va permite persoanelor fizice și juridice să depună online sesizări privind posibile fapte de fraudă, delapidare de fonduri sau alte nereguli. La sesizări vor putea fi atașate documente, imagini și fișiere audio sau video, iar sistemul va genera automat un număr unic de identificare. În același timp, în funcție de nivelul de confidențialitate, persoanele care au depus sesizări vor putea verifica stadiul examinării acestora.

Ministerul Finanțelor menționează că sistemul va centraliza informațiile provenite de la instituțiile responsabile de monitorizarea, controlul și prevenirea neregulilor și fraudelor. Astfel, acesta va asigura evidența sesizărilor, controalelor și investigațiilor, precum și schimbul de informații între autoritățile implicate. Totodată, instituțiile vor putea gestiona neregulile semnalate, analiza sesizările și efectua investigații interne.

La sistem vor avea acces mai multe autorități publice cu atribuții în domeniul financiar, fiscal, vamal, al integrității și combaterii criminalității, care vor furniza și vor face schimb de date. Posesorul și deținătorul sistemului va fi Inspectoratul Control Financiar de Stat, iar administrarea tehnică va fi asigurată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

Investiția pentru dezvoltarea sistemului este estimată la 4,9 milioane de lei. Pentru etapa de dezvoltare aferentă anului curent au fost aprobate investiții capitale de aproape două milioane de lei.