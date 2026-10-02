Situația hidrologică se ameliorează: Nistrul trece de la cod roșu la cod portocaliu

Potrivit avertizării, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se va menține scurgerea redusă a apei. Pe Nistru, scurgerea va constitui 20-25% din valorile medii lunare multianuale pentru luna octombrie. Pe sectorul Naslavcea-Camenca, aceasta poate coborî sub 20%, în funcție de debitele deversate din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina.

Pe Prut, scurgerea va fi de cel mult 30% din valorile medii lunare multianuale pe sectorul Criva-Costești, unde este instituit cod portocaliu. Pe sectorul Costești-Brânza este valabil cod galben, cu o scurgere de 30-40%.

Pe râurile mici, codul portocaliu este valabil pe Răut și Căinar, iar codul galben pe Bâc și Lunga. Codul roșu se menține pe Vilia, cu o scurgere de aproximativ 15%, precum și pe Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic, Ichel și Botna, unde scurgerea este de 10% sau mai puțin din valorile medii lunare multianuale.