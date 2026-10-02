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Situația hidrologică se ameliorează: Nistrul trece de la cod roșu la cod portocaliu

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Situația hidrologică se ameliorează: Nistrul trece de la cod roșu la cod portocaliu

Situația hidrologică din Republica Moldova se ameliorează, iar nivelul de avertizare pentru râul Nistru este redus de la cod roșu la cod portocaliu. Noua avertizare privind scurgerea redusă a apei, emisă de Autoritatea de Meteorologie și Monitorizare a Mediului, este valabilă în perioada 3-9 octombrie, transmite IPN.

Potrivit avertizării, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se va menține scurgerea redusă a apei. Pe Nistru, scurgerea va constitui 20-25% din valorile medii lunare multianuale pentru luna octombrie. Pe sectorul Naslavcea-Camenca, aceasta poate coborî sub 20%, în funcție de debitele deversate din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina.

Pe Prut, scurgerea va fi de cel mult 30% din valorile medii lunare multianuale pe sectorul Criva-Costești, unde este instituit cod portocaliu. Pe sectorul Costești-Brânza este valabil cod galben, cu o scurgere de 30-40%.

Pe râurile mici, codul portocaliu este valabil pe Răut și Căinar, iar codul galben pe Bâc și Lunga. Codul roșu se menține pe Vilia, cu o scurgere de aproximativ 15%, precum și pe Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic, Ichel și Botna, unde scurgerea este de 10% sau mai puțin din valorile medii lunare multianuale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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