Situația pe Nistru, monitorizată de autorități. Ce spune ministrul Mediului despre alimentarea cu apă

„În toată această perioadă, începând din ziua de duminică până astăzi, nivelul apei a scăzut 60 cm la stația de captare. Acum este foarte bine că în ultimele 36 de ore s-a stabilizat, adică nu a mai scăzut Nistru. Respectiv, în acest moment acolo nu vedem pericole pentru aprovisionarea cu apă, ceea ce este un lucru pozitiv”, a declarat ministrul.

Potrivit ministrului, situația este diferită în cazul stației de captare de la Vadul lui Vodă, care deservește municipiul Chișinău. Aceasta este o stație construită în anii ’60–’70 și nu se poate adapta la scăderea nivelului apei. Hajder spune că, din punct de vedere fizic, apă în Nistru există, însă principala problemă este capacitatea tehnică de a o capta.

„Chiar și în condițiile actuale, când avem un debit extrem de scăzut, totuși sunt 33 de metri cubi pe secundă. Deci municipiul Chișinău ar consuma 2 metri cubi pe secundă din 33. Deci apă, din punct de vedere fizic, va exista. Acum, ceea ce am repetat de multe luni, noi trebuie să ne asigurăm că vom avea capacitatea tehnică să putem să o captăm de acolo undeva”, a menționat Hajder.

În ceea ce privește colaborarea cu Ucraina, ministrul a precizat că problema debitului Nistrului a fost discutată și în cadrul ultimei ședințe a comisiei comune, desfășurată la 29 septembrie. La întâlnire au fost prezentate situațiile hidrologice din ambele țări. Potrivit lui Hajder, partea ucraineană a promis că va lăsa să ajungă în Republica Moldova toată apa care vine din Munții Carpați.

„La ultima ședință nu s-au luat decizii, având în vedere că, totuși, am ajuns la acel nivel prin care nu s-a mai putut compensa din lac. Respectiv, am avut un schimb de opinii și am arătat și riscurile, ce s-a întâmplat la noi. Mi-au arătat și ei, deopotrivă, ce se întâmplă în partea superioară a râului Nistru. Respectiv, cel puțin s-a promis că o să ne dea tot ce vine din Munții Carpați”, a precizat ministrul.

Ministrul a subliniat că situația nu trebuie privită doar ca o problemă dintre Republica Moldova și Ucraina, ci ca parte a unei crize hidrologice regionale. El a menționat că și în Ucraina există dificultăți de alimentare cu apă, iar în orașul Novodnestrovsk apa este deja livrată după un grafic.

„Vreau să spun că nu e corect să privim Nistru izolat. Sau singular. Noi avem probleme și pe Prut. Uitați-vă ce se întâmplă pe Dunăre, pe Rin, și în alte orașe și țări din Europa. Deci, noi avem o criză hidrologică regională și, din păcate, acest lucru a ajuns și pe Nistru”, a menționat ministrul.

Autoritățile susțin că, în prezent, sunt întreprinse măsuri pentru a menține alimentarea cu apă. Guvernul a oferit deja pompe către Apă-Canal Chișinău, iar alte trei pompe au fost transferate recent. Ministrul Mediului spune că instituțiile trebuie să colaboreze pentru a preveni eventualele probleme la captarea apei.