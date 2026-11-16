Situația școlilor cu predare în română din stânga Nistrului, discutată de reprezentantul DRRM cu secretarul de stat al Guvernului R. Moldova

Cei doi au avut astăzi, 16 noiembrie, o întrevedere de lucru, în care au analizat proiectele României desfășurate în regiunea transnistreană.

„Au fost analizate provocările actuale ale acestora și necesitatea asigurării unor condiții adecvate pentru desfășurarea procesului educațional, inclusiv prin dotarea lor de către DRRM cu mobilier școlar și oferirea unor pachete cu rechizite pentru elevi”, se menționează într-o notă de informare a Departamentului.

De asemenea, au fost analizate și soluțiile pentru continuarea proiectelor inițiate cu suportul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).