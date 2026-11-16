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Situația școlilor cu predare în română din stânga Nistrului, discutată de reprezentantul DRRM cu secretarul de stat al Guvernului R. Moldova

Cristina Vlah
Situația școlilor cu predare în română din stânga Nistrului, discutată de reprezentantul DRRM cu secretarul de stat al Guvernului R. Moldova

Situația școlilor cu predare în limba română, din stânga Nistrului, a fost subiectul esențial discutat de către Constantin-Valentin Răducanu, directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, și Ivan Țurcan, secretar de stat al Guvernului Republicii Moldova pentru reintegrare.

Cei doi au avut astăzi, 16 noiembrie, o întrevedere de lucru, în care au analizat proiectele României desfășurate în regiunea transnistreană.

„Au fost analizate provocările actuale ale acestora și necesitatea asigurării unor condiții adecvate pentru desfășurarea procesului educațional, inclusiv prin dotarea lor de către DRRM cu mobilier școlar și oferirea unor pachete cu rechizite pentru elevi”, se menționează într-o notă de informare a Departamentului.

De asemenea, au fost analizate și soluțiile pentru continuarea proiectelor inițiate cu suportul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM).

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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