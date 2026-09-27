Situație catastrofală pe Nistru. Cod Roșu privind scăderea nivelului apei

„Codul Roșu este determinat de regimul deversărilor din lacul de acumulare Novodnestrovsk (Ucraina), debitul deversat în aval corespunde aportului de apă în lac”, se menționează în avertizarea celor de la Meteo.

Tot pe râul Nistru, porțiunea între Dubăsari și Tudora, se menține Codul Portocaliu – adică nivelul apei este de 30% din valorile medii lunare multianuale.

Pentru râul Prut s-a instituit Cod Portocaliu pe sectorul s. Criva-or.Costești - 20-30% din valorile medii lunare multianuale; pe sectorul or. Costești-or.Ungheni (Cod Galben) - 35-40% din valorile medii lunare multianuale; iar pe sectorul or. Ungheni-s. Brânza (Cod Portocaliu) - 20-30% din valorile medii lunare multianuale.

Potrivit datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, situația dramatică se atestă și la celelalte râuri din R. Moldova:

Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna (Cod Roșu) - 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale;

Ichel (Cod Roșu) - circa 15% din valorile medii lunare multianuale;

Vilia (Cod Portocaliu) - 20% din valorile medii lunare multianuale;

Răut, Bâc, Lunga și Căinar (Cod Galben) - circa 30-40% din valorile medii lunare multianuale.

În acest sens, autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă.

Anterior, și ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că situația este una dificilă privind nivelul scăzut al apei în râu și a îndemnat populația și agenții economici să economisească resursele de apă.