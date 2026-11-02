Sub acoperirea armistiţiului, ruşii au adus în Oleşkî echipament, blindate şi infanterie. „N-ar fi visat să circule astfel prin oraş”

„O unitate ucraineană care monitorizează mişcările trupelor ruse în timpul armistiţiului din zona Oleşkî le-a acordat lui Stuart Ramsay şi unei echipe Sky News acces exclusiv la centrul său de control al dronelor. Înregistrarea video arată soldaţi ruşi desfăşurând echipament militar greu şi transportând muniţie”, a relatat Sky News, preluat de Ukrainska Pravda și News.ro.

Canalul subliniază că, în ciuda faptului că locuitorii oraşului ocupat au fost evacuaţi către teritoriul liber al Ucrainei, persistă suspiciuni cu privire la motivele Kremlinului şi îngrijorări legate de cei care au rămas acolo.

„Sub acoperirea unui armistiţiu, soldaţii ruşi au început să transporte echipament militar greu şi muniţie. Vehiculele blindate grele pot fi văzute clar pe străzi. Ucrainenii afirmă că nimic din toate acestea nu are legătură cu misiunea umanitară”, se menţionează în reportajul Sky News.

Imaginile filmate cu drona au arătat, de asemenea, soldaţi ruşi care transportau saci mari în case şi clădiri cu subsoluri. Ocupanţii se deplasau prin oraş şi dispăreau în clădiri avariate şi arse.

Potrivit comandantului Brigăzii 34 de Infanterie Marină a Forţelor Armate ale Ucrainei, Dmitru Pulineţ, înainte soldaţii ruşi nici nu ar fi visat să circule astfel prin oraş – „nici ziua, nici noaptea, nici pe vreme rea. Acum au această posibilitate. Şi în ultimele câteva zile această mişcare a avut loc constant – atât ziua, cât şi noaptea”, a spus el.

Televiziunea britanică a filmat, de asemenea, scoaterea cadavrelor din morga spitalului. „Cadavrele au fost puse în saci, apoi într-un camion. Toţi aceşti saci albi conţin cadavre. Localnicii au relatat că toate aceste persoane au murit şi nu au murit de moarte naturală. Iar acum ruşii le iau (cadavrele – n.r.). Aici nu va avea loc nicio anchetă, nu se vor pune întrebări despre ce s-a întâmplat cu ei”, notează autorul reportajului, care adaugă că a numărat peste 30 de cadavre. Ramsay a precizat că ruşii nu le-au permis locuitorilor din Oleşkî să-i îngroape pe aceşti morţi.

O altă înregistrare video realizată cu o dronă arată soldaţi ruşi care transportă nişte cutii albe. „Şi asta nu a făcut parte dintr-o misiune umanitară”, precizează autorul reportajului.

Potrivit lui Pulineţ, unitatea sa a observat că, în timpul încetării focului, ruşii au repus în funcţiune toate sistemele de artilerie, au recucerit poziţiile pierdute anterior, au efectuat rotaţia personalului, au adus forţe noi pentru echipamente şi au sporit mijloacele de recunoaştere aeriană şi rezervele de combustibil.

„Impresia pe care o avem acum este dublă. Pe de o parte, aceasta este o misiune umanitară cu adevărat importantă, deoarece este esenţial să se evacueze populaţia civilă din oraşul Oleşkî, iar acest lucru ar fi trebuit făcut mai devreme. Pe de altă parte, acest lucru ne va crea multă bătaie de cap atunci când încetarea focului se va încheia, coloanele umanitare vor pleca şi vor începe operaţiunile de luptă pentru brigadă”, a spus Pulineţ.

Anterior, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei raportase că ruşii au folosit armistiţiul din zona oraşului Oleşkî, pe care l-au ocupat în regiunea Herson, pentru a-şi roti unităţile, a-şi consolida poziţiile, a întări apărarea împotriva dronelor pe drumuri şi a-şi spori capacităţile logistice.

Regimul de încetare a focului în districtul Oleshkiv a durat de la ora 3:00 dimineaţa pe 27 octombrie până la ora 22:59 pe 1 noiembrie. Această încetare a focului - în care s-a implicat personal prima-doamnă a SUA Melania Trump - a fost instituită pentru a permite desfăşurarea unei misiuni umanitare în oraş.

Conform acordurilor dintre părţile rusă şi ucraineană, ruta de evacuare a locuitorilor din Oleşkî a trecut prin Federaţia Rusă şi Belarus către Ucraina. Pe 31 octombrie, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat finalizarea cu succes a unei operaţiuni umanitare în Oleşki. Toţi cetăţenii ucraineni evacuaţi au trecut graniţa de stat în regiunea Cernihiv.