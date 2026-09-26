Slujbă uriașă ținută de Papa Leon în centrul Parisului. Participă sute de mii de credincioși

Anterior, Papa Leon a parcurs traseul spre Place de la Concorde, unde are loc liturghia grandioasă, pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysées, în ovaţiile unei imense mulţimi de credincioşi.

De la bordul papamobilului, suveranul pontif, zâmbind, a binecuvântat mai mulţi bebeluşi şi a salutat mulţimea de credincioşi, mulţi dintre ei sosiţi cu câteva ore înainte pentru a-l zări îndreptându-se spre Place de la Concorde, unde a fost ridicată o vastă structură temporară, cu un altar alb surmontat de o cruce de câţiva metri înălţime.

Slujba religioasă, momentul culminant al celei de-a doua zile a vizitei Papei în Franţa, începe la ora locală 15:00 (16:00 în România), autorităţile aşteptându-se la prezența a sute de mii de persoane. Spectatorii vor putea urmări slujba, care va dura o oră şi jumătate, pe ecrane uriaşe.

Deja s-au adunat peste 700.000 de persoane, potrivit Vaticanului, mulţimea întinzându-se până dincolo de Arcul de Triumf.

Pe Place de la Concorde, lângă scenă, şi-au ocupat locurile și numeroase personalităţi politice franceze, printre care candidaţii la alegerile prezidenţiale Edouard Philippe, Gabriel Attal şi Marine Le Pen, însoţită de Jordan Bardella.

Şeful statului, Emmanuel Macron, care l-a întâmpinat pe papă vineri la sosirea sa la aeroport şi apoi la Palatul Élysée, nu este prezent, dar este reprezentat de soţia sa, Brigitte Macron, potrivit diecezei de Paris. Premierul Sébastien Lecornu este, de asemenea, prezent.

După liturghie, Papa Leon va părăsi Parisul pentru a se îndrepta spre Lourdes, a doua etapă a călătoriei sale în Franţa, înainte de a se deplasa la Metz, luni.

Această vizită fără precedent a Papei Leon în Hexagon are loc în condiţii de securitate ridicată, mobilizând 17.000 de voluntari, 15.000 de poliţişti şi jandarmi și un buget uriaş de 27 de milioane de euro.

Vineri, în prima zi a vizitei, Leon al XIV-lea a oficiat pe Stade de France, în nordul Parisului, o slujbă de rugăciune pentru circa 80.000 de tineri cu vârste între 17 şi 35 de ani, într-o atmosferă electrizantă.