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Șoferul care a lovit doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru, plasat în arest

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Șoferul care a lovit doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru, plasat în arest

Tânărul suspectat că a lovit doi pietoni pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, unul dintre care a murit ulterior la spital, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de responsabila pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Prezent la ședința de judecată, suspectul a declarat jurnaliștilor că își recunoaște vina.

Accidentul s-a produs pe 10 noiembrie, când o femeie de aproximativ 30 de ani și un tânăr de 21 de ani traversau regulamentar strada, pe trecerea pentru pietoni, și au fost loviți de un automobil. Femeia a murit la spital, iar starea celui de-al doilea pieton rămâne extrem de gravă.

Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost reținut ulterior. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acesta nu deține permis de conducere, iar testele medicale au confirmat prezența mai multor substanțe stupefiante în organism. Totodată, bărbatul este vizat într-un dosar penal pentru trafic de droguri și atragerea minorilor în activitate infracțională, trimis în judecată în 2024.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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