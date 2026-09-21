Deschide.md

Șoferul mașinii Armatei Naționale implicate în accidentul de la Otaci, suspendat din funcție

Deschide.MD
Actualizat la:
Șoferul mașinii Armatei Naționale implicate în accidentul de la Otaci, suspendat din funcție

Șoferul autoturismului Armatei Naționale implicat în accidentul produs în această noapte la Otaci a fost suspendat din funcție pe durata investigației de serviciu. Decizia a fost luată de comisia internă de anchetă a Ministerului Apărării. Potrivit informațiilor preliminare, acesta se afla în stare de ebrietate în momentul accidentului.

Ministerul Apărării precizează că, în funcție de rezultatele anchetei, persoana găsită vinovată va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Instituția „condamnă orice abatere de la normele de disciplină și conduită profesională”.

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00, în orașul Otaci, raionul Ocnița. Un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale, în care se aflau mai mulți militari, a fost implicat într-un accident rutier. Niciunul dintre militarii aflați în mașină nu a avut de suferit.

Ministerul Apărării nu a comunicat deocamdată concentrația de alcool depistată la șofer și nici circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Investigația internă continuă.

Deschide și: Mașină a Armatei Naționale, implicată într-un accident la Otaci. Șoferul era în stare de ebrietate

Distribuie articolul:FacebookTelegram

PUBLICITATE

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md