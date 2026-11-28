Mărturia a fost publicată de Rybar, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri militari pro-Kremlin, care avertizează că lipsurile ar putea compromite capacitatea de luptă a unităților rusești, relatează Focus Online și Digi24.RO.

Informațiile au fost publicate sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de Focus Online, care citează o postare a bloggerului militar rus Rybar.

Cunoscut pentru promovarea pozițiilor Moscovei în războiul din Ucraina, Rybar, al cărui nume real este Mihail Zvinciuk, administrează un canal de Telegram urmărit de aproximativ 1,5 milioane de persoane.

Deși susține în general operațiunile armatei ruse, bloggerul publică uneori critici privind problemele logistice și deciziile conducerii militare. De această dată, el a prezentat mărturia unui comandant care descrie condițiile în care supraviețuiesc militarii unei unități de asalt.

„Soldații mor chiar și din lipsa apei”

Relatarea comandantului prezintă o situație extrem de dificilă pentru militarii aflați în prima linie. Acesta povestește că unul dintre soldați i-a mulțumit plângând după ce a primit hrană pentru prima dată în mai bine de două săptămâni.

„Astăzi, un soldat mi-a mulțumit cu lacrimi în ochi. Era prima dată după 16 zile când primea ceva de mâncare”, a relatat comandantul, potrivit mesajului publicat de Rybar.

Situația ar fi și mai gravă în cazul militarilor răniți, care nu beneficiază de suficiente medicamente și nici măcar de apă potabilă. Potrivit comandantului, unii dintre aceștia ar fi dispuși să plătească pentru a primi tratamente sau apă.

„Alții zac aici, suferă din cauza rănilor și sunt cuprinși de disperare. Îmi oferă chiar și bani, numai să le aduc puține medicamente sau apă”, a explicat acesta.

Comandantul susține că lipsa aprovizionării provoacă inclusiv decese.

„Soldații mor chiar și din lipsă de apă. Mă simt atât de neputincios, pentru că nu pot face nimic”, a adăugat el.

Blogger militar pro-Kremlin: „Problemele sunt peste tot”

Rybar afirmă că ar putea dezvălui atât zona frontului din care provine mărturia, cât și unitatea militară implicată. Totuși, acesta susține că informațiile nu ar schimba concluzia generală, deoarece dificultățile de aprovizionare ar fi răspândite în numeroase sectoare ale frontului.

„Aceste probleme sunt omniprezente”, afirmă bloggerul militar.

El îi provoacă pe cei care se îndoiesc de gravitatea situației să discute cu orice comandant rus aflat în prima linie. Potrivit lui Rybar, există șanse mari ca relatările altor comandanți să descrie condiții chiar mai grave.

Bloggerul nu prezintă însă documente sau alte dovezi independente care să confirme amploarea problemelor. De asemenea, nu identifică unitatea militară și nici sectorul de front în care s-ar fi produs episoadele relatate.

Lipsa dronelor de transport ar fi una dintre principalele cauze

Potrivit lui Rybar, una dintre cele mai importante probleme ale armatei ruse este numărul insuficient de drone grele destinate aprovizionării. Aceste aparate pot transporta hrană, apă, muniție și materiale medicale către pozițiile aflate în zone periculoase sau greu accesibile.

Bloggerul consideră că dronele de transport au devenit indispensabile pentru menținerea capacității de luptă a unităților de asalt. El susține că forțele ucrainene continuă să dispună de suficiente asemenea echipamente, în timp ce militarii ruși se confruntă cu lipsuri importante.

În absența unei aprovizionări regulate, soldații aflați în poziții avansate riscă să rămână fără resursele necesare supraviețuirii și continuării operațiunilor.

Problema nu se limitează la hrană și apă, ci include și muniția necesară luptelor, precum și medicamentele destinate militarilor răniți.

„O unitate de asalt își pierde capacitatea de luptă”

Rybar avertizează că dificultățile logistice pot avea consecințe militare directe. Potrivit acestuia, o unitate de asalt nu poate continua operațiunile dacă soldații nu primesc resursele necesare.

„O unitate de asalt își pierde capacitatea de luptă dacă trebuie să reziste luni întregi fără hrană, muniție și medicamente”, a avertizat bloggerul.

Afirmația evidențiază importanța aprovizionării într-un conflict în care numeroase unități sunt desfășurate în poziții izolate sau intens disputate.

Chiar și militarii care dispun de armament și echipamente de protecție pot deveni incapabili să își îndeplinească misiunile dacă nu primesc suficientă hrană, apă și îngrijiri medicale.

Bloggerul consideră că aceste probleme ar putea explica unele dintre dificultățile întâmpinate de armata rusă pe front.

Putin ar fi avertizat încă de anul trecut asupra acestor probleme

Un alt aspect criticat de Rybar este lipsa măsurilor pentru îmbunătățirea aprovizionării. Potrivit acestuia, chiar președintele rus Vladimir Putin ar fi atras atenția, în urmă cu aproximativ un an, asupra dificultăților logistice și a necesității utilizării dronelor pentru transportul materialelor către militarii din prima linie.

Bloggerul susține însă că, în ciuda avertismentelor, situația nu s-a îmbunătățit suficient.

În încheierea mesajului său, Rybar sugerează că problemele repetate de aprovizionare ar putea explica unele dintre rezultatele operațiunilor militare rusești.

Criticile sunt cu atât mai relevante cu cât provin de la o persoană cunoscută pentru susținerea războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Totuși, mărturia comandantului și afirmațiile lui Rybar nu au fost confirmate independent.