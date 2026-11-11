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Sondaj // Aderarea la UE, susținută de cei mai mulți moldoveni. Câți ar vota pentru Unirea cu România și aderarea la NATO

Igor Liubec
Sondaj // Aderarea la UE, susținută de cei mai mulți moldoveni. Câți ar vota pentru Unirea cu România și aderarea la NATO

Cei mai mulți cetățeni ar vota pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce fiecare al treilea basarabean ar vota pentru Unirea cu România. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS la comanda Independent News din România.

Potrivit informațiilor prezentate, aderarea la UE este susținută de 44% dintre respondenți, în timp ce 39% susțin că ar vota contra.

Pentru Unirea cu România s-au expus 30% dintre alegători, iar 54% se opun acestei opțiuni.

În ceea ce privește aderarea la blocul militar NATO, doar 23% au declarat că ar vota pentru, în timp ce 57% au anunțat că ar vota împotrivă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19 octombrie – 9 noiembrie pe un eșantion de 1116 de respondenți din 86 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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