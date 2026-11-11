Sondaj // Aderarea la UE, susținută de cei mai mulți moldoveni. Câți ar vota pentru Unirea cu România și aderarea la NATO

Potrivit informațiilor prezentate, aderarea la UE este susținută de 44% dintre respondenți, în timp ce 39% susțin că ar vota contra.

Pentru Unirea cu România s-au expus 30% dintre alegători, iar 54% se opun acestei opțiuni.

În ceea ce privește aderarea la blocul militar NATO, doar 23% au declarat că ar vota pentru, în timp ce 57% au anunțat că ar vota împotrivă.

Sondajul a fost realizat în perioada 19 octombrie – 9 noiembrie pe un eșantion de 1116 de respondenți din 86 de localități. Marja de eroare este de +/-3%.