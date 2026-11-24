Potrivit rezultatelor, 44,1% dintre respondenți au luat serios în calcul, în ultimele 12 luni, posibilitatea de a renunța la facultate. Iar mai mult de jumătate dintre participanți, puțin peste 57%, consideră necesară înființarea unui centru de consiliere psihologică în universitate.

Sondajul relevă și probleme legate de libertatea de exprimare și reprezentarea intereselor studenților. Astfel, 42% dintre respondenți spun că nu se simt liberi să își exprime opiniile critice fără teama unor consecințe, iar 35% consideră că vocea studenților nu schimbă nimic. Totodată, puțin peste 51% nu cunosc activitatea autoguvernărilor studențești și doar 39,5% cred că acestea le reprezintă interesele. Pentru aproape 81% dintre participanți, apărarea drepturilor studenților ar trebui să fie principala prioritate a acestor structuri.

În ceea ce privește sprijinul financiar, deși puțin peste 58% dintre respondenți urmează studii pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat, doar 40% beneficiază de bursă. Totodată, puțin peste 59% se opun majorării burselor la pachet cu reducerea numărului de beneficiari și consideră că sumele acordate ar trebui majorate fără diminuarea numărului de bursieri.

Studenții au evaluat infrastructura universitară cu o notă medie de 3,41 din 5. Cele mai scăzute aprecieri au fost pentru condițiile din cămine, pentru care media a fost de 3,04.

Sondajul a fost realizat pe teren și online în perioada septembrie – noiembrie pe un eșantion de 1 793 de studenți de la nouă instituții de învățământ superior, printre care Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Marja de eroare a sondajului a fost de ±2,3.