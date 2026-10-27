Deschide.md

Sondaj IMAS: Stoianoglo conduce în intențiile de vot pentru funcția de bașcan, dar mulți alegători sunt încă indeciși

DESCHIDE.MD
Sondaj IMAS: Stoianoglo conduce în intențiile de vot pentru funcția de bașcan, dar mulți alegători sunt încă indeciși

Candidatul independent Alexandr Stoianoglo conduce în intențiile de vot pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, însă aproximativ 30% dintre alegători sunt încă indeciși. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, circa 29% dintre respondenți l-ar vota pe Stoianoglo dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, iar aproximativ 12% l-ar susține pe Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor.

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, directorul IMAS, Doru Petruți, a declarat că, între cele două etape ale cercetării, intenția de vot pentru Alexandr Stoianoglo a scăzut de la peste 32% la aproximativ 29%. În schimb, susținerea pentru Fiodor Gagauz a crescut de la circa 3% la aproape 12%, după ce acesta a fost desemnat candidatul PSRM.

Potrivit lui Doru Petruți, în aceeași perioadă a crescut și susținerea pentru Ivanna Koksal, de la aproximativ 6% la aproape 10%, precum și pentru Serghei Anastasov, de la 4,5% la puțin peste 6%. Circa 30% dintre respondenți nu au decis încă pentru cine vor vota.

Într-un scenariu ipotetic privind alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, organizate pe liste de partid, PSRM ar obține aproximativ 34% din voturi. Acesta ar fi urmat de Partidul „Inima Moldovei”, cu 9%, Partidul Comuniștilor, cu 7%, Partidul „Moldova Mare”, cu 4,4%, și Partidul Acțiune și Solidaritate, cu 3%.

Referitor la orientarea externă, Doru Petruți a menționat că 52% dintre respondenți preferă o politică echilibrată între Rusia și Europa. Alți 39% optează pentru o orientare pro-rusă, în timp ce 5% susțin o direcție proeuropeană.

În cazul unor referendumuri, 90% dintre respondenți s-ar pronunța împotriva aderării Republicii Moldova la NATO, iar aceeași proporție ar respinge unirea țării cu România.

Sondajul IMAS a fost realizat în două etape: în septembrie, pe un eșantion de 818 persoane, și în octombrie, pe un eșantion de 825 de persoane din UTA Găgăuzia. Marja maximă de eroare este de ±3,4% pentru fiecare etapă.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md