Sondaj IMAS: Stoianoglo și Gagauz, primii în intențiile de vot pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

În cadrul unei conferințe de presă la IPN, directorul IMAS, Doru Petruți, a declarat că evoluțiile reflectă dinamica din campania electorală. Potrivit acestuia, Fiodor Gagauz este perceput drept cel mai activ candidat în campanie, fiind menționat de 29,5% dintre respondenți. Totodată, intenția de vot în favoarea sa a crescut după ce și-a anunțat candidatura din partea PSRM și a început o campanie activă. „Se văd efectele de campanie. În patru săptămâni sunt schimbări semnificative”, a menționat Doru Petruți.

În cazul lui Alexandr Stoianoglo, intenția de vot este în scădere: de la 32,4% în primul val al sondajului și 29,2% în al doilea, la 26,5% în cel mai recent. În schimb, susținerea pentru Fiodor Gagauz a crescut constant, de la 3,2% în primul val la 11,6% în al doilea și 17,5% în prezent.

Pe locul trei se situează candidata independentă Ivanna Koksal, cu 9,6%. Independenții Serghei Anastasov și Cornel Dudnic sunt creditați cu 4,8% și, respectiv, 4,5%. Peste 27% dintre respondenți nu au însă o opțiune clară de vot.

Doru Petruți a evidențiat și evoluția intenției de vot pentru Cornel Dudnic, care a crescut de la 1,1% în primul val la 5,1% în al doilea, iar în cel mai recent sondaj se situează la 4,5%. „Este, practic, o dinamică foarte accelerată și asta pe un timp foarte scurt”, a remarcat directorul IMAS.

În opinia sa, s-ar putea contura o competiție pentru locul trei, în funcție de modul în care se vor orienta alegătorii indeciși. În ceea ce privește percepția asupra posibilului câștigător al alegerilor, 25,2% dintre respondenți îl indică pe Stoianoglo, iar 13,7% pe Gagauz. Totuși, 45,1% nu au putut indica un posibil învingător.

Sondajul a inclus și un exercițiu privind intențiile de vot pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei, în ipoteza desfășurării acestora pe liste de partid. În acest scenariu, PSRM ar acumula 36,5% din voturi. Pe următoarele poziții s-ar situa Partidul „Inima Moldovei”, cu 8,3%, și Partidul Comuniștilor, cu 7,2%. Partidul Moldova Mare ar obține 2,9%, iar Partidul Acțiune și Solidaritate – 2,6%. Aproape 30% dintre respondenți nu au indicat o opțiune, în timp ce 5,6% au declarat că nu ar participa la vot.

Sondajul IMAS a fost realizat în trei etape: în septembrie, pe un eșantion de 818 persoane, în octombrie, 825 de persoane, și în noiembrie, 627 de respondenți din UTA Găgăuzia. Marja maximă de eroare este de ±3,4% pentru primele două etape și de ±3,9% pentru cea din noiembrie. Cercetarea a fost realizată la comanda Public Media.