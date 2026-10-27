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SONDAJ // Locuitorii Găgăuziei sunt nemulțumiți de situația economică și își doresc schimbări

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SONDAJ // Locuitorii Găgăuziei sunt nemulțumiți de situația economică și își doresc schimbări

Locuitorii Găgăuziei sunt nemulțumiți de situația economică, percep relația cu autoritățile centrale drept tensionată și își doresc schimbări. Totodată, identitatea culturală și lingvistică rămâne strâns legată de spațiul rus, iar majoritatea cetățenilor susțin o relație echilibrată între Republica Moldova și Rusia. Datele au fost prezentate de IMAS în cadrul studiului „Găgăuzia 2026: societate, identitate și opțiuni politice”.

Într-o conferință de presă la IPN, directorul IMAS, Doru Petruți, a declarat că 75% dintre respondenți sunt deloc sau nu prea mulțumiți de situația economică din Găgăuzia. Doar 8% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți. Nemulțumirea se reflectă și în așteptările privind viitorul: 37% cred că vor trăi mai prost sau mult mai prost, în timp ce 17% se așteaptă la o îmbunătățire a condițiilor de trai.

Dorința de schimbare este pronunțată: 59% dintre respondenți consideră că Găgăuzia are nevoie de schimbări majore, iar 30% pledează pentru modificări prudente. Doar 8% preferă continuarea actualei direcții de dezvoltare.

În privința autorităților, 61% dintre participanții la sondaj sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de activitatea autorităților publice locale. Percepția este însă mult mai critică în cazul instituțiilor centrale: 71% se declară nemulțumiți de activitatea Guvernului, iar 91% sunt mai degrabă sau deloc mulțumiți de activitatea președintei Maia Sandu. Sondajul indică, de asemenea, un nivel ridicat de nemulțumire față de activitatea Adunării Populare a Găgăuziei.

Relația dintre Comrat și Chișinău este percepută drept tensionată de majoritatea respondenților. Aproximativ 48% o descriu ca fiind foarte rece sau conflictuală, iar alți 33% o consideră mai degrabă rece.

Pe dimensiunea geopolitică, sondajul arată o orientare predominantă spre Rusia. Aceasta este considerată cel mai important partener extern de 62% dintre respondenți, urmată de Turcia, cu 19%. Uniunea Europeană este menționată de 5%, iar România de 1%. Întrebați ce orientare de politică externă ar trebui să urmeze Republica Moldova, 39% au optat pentru apropierea de Rusia, 4% pentru cea de Uniunea Europeană, în timp ce 52% preferă o abordare echilibrată între Rusia și statele europene.

Sondajul IMAS a fost realizat în două etape: în septembrie, pe un eșantion de 818 persoane, și în octombrie, pe un eșantion de 825 de persoane din UTA Găgăuzia. Marja maximă de eroare este de ±3,4% pentru fiecare etapă.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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