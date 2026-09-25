Sondaj: Peste 80% dintre găgăuzi spun că vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară

Într-o conferință de presă la IPN, directorul executiv al IPP, Arcadie Barbăroșie, a declarat că 39% dintre respondenții din Găgăuzia evaluează negativ activitatea actualei Adunări Populare, în timp ce 9,3% o apreciază pozitiv. Alți 41% au o poziție neutră.

Arcadie Barbăroșie a precizat că, dincolo de scrutinul din Găgăuzia, sondajul a urmărit și opiniile locuitorilor din Găgăuzia și raionul Taraclia privind direcția de dezvoltare a Republicii Moldova și orientarea externă a țării. Mai mult de jumătate dintre respondenți ar opta pentru Uniunea Eurasiatică în cazul unei alegeri între aceasta și Uniunea Europeană. Totodată, 74% consideră puțin probabil sau exclud ca Republica Moldova să adere la UE, în timp ce 19% consideră acest lucru destul de sau foarte probabil.

În ceea ce privește viitorul Republicii Moldova, 42% optează pentru un stat federal independent, care să includă Găgăuzia și regiunea transnistreană. Un stat unitar independent este menționat de 17%, în timp ce 16% văd Găgăuzia și regiunea transnistreană în componența Federației Ruse. Doar 7% indică Uniunea Europeană.

Situația economică din Găgăuzia este evaluată negativ de majoritatea respondenților: aproximativ 73% se declară nu foarte mulțumiți sau deloc mulțumiți de aceasta. Printre principalele probleme indicate se numără prețurile, viitorul copiilor și sărăcia.

Cât ține de încrederea în instituții, biserica și primăriile se află pe primele poziții, urmate de bănci și poliție. La nivel regional, bașcanul și Adunarea Populară a Găgăuziei înregistrează un nivel de încredere mai ridicat decât instituțiile centrale ale statului.

Sondajul a fost realizat în perioada 23 august-14 septembrie, pe un eșantion de 264 de respondenți, dintre care 202 din UTA Găgăuzia și 62 din raionul Taraclia. Cercetarea face parte din Barometrul Opiniei Publice, septembrie 2026, realizat de Institutul de Politici Publice, cu date colectate de ATES Research Group și sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova. Marja de eroare pentru întregul eșantion este de ±5,6%.