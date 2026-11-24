Potrivit rezultatelor cercetării, 80% dintre respondenți consideră România cel mai important partener politic al Republicii Moldova. Totodată, 79% dintre cei intervievați au indicat România drept principalul partener economic al statului.

Uniunea Europeană ocupă locul al doilea în ambele clasamente, fiind considerată un partener politic important de 73% dintre respondenți și unul economic de 75%.

Ucraina completează podiumul. 63% dintre participanții la sondaj o consideră un partener politic important pentru R. Moldova, în timp ce 61% au indicat-o drept un partener economic important.

Datele au fost colectate în perioada 16 septembrie – 13 octombrie pe un eșantion de 1229 de respondenți. Marja de eroare este de +/-2,8%.