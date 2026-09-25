Soția unui comandant al trupelor ruse din Transnistria, oprită la intrarea în Republica Moldova

Potrivit publicației, informația despre interdicția aplicată Elenei Opaleva a apărut inițial pe rețelele sociale. Autoritățile de la Chișinău nu au anunțat, deocamdată, public motivele pentru care acesteia i-a fost refuzată intrarea în stat.

Soțul acesteia, locotenent-colonelul Dmitri Opalev, este adjunctul comandantului GOTR, Dmitri Zelenkov, și este considerat unul dintre principalii săi subordonați, scrie Zona de Securitate.

În aprilie 2026, conducerea GOTR a fost declarată persona non grata în Republica Moldova. Măsura i-a vizat pe comandantul Dmitri Zelenkov, adjuncții săi Dmitri Opalev, Serghei Mașcenko și Serghei Șirșov, șeful de stat major Marat Iarulin, precum și pe Aleksei Bogomolov, despre care Zona de Securitate scrie că ar fi implicat în scheme ilegale de finanțare a contingentului rus.

Potrivit aceleiași surse, Opalev și ceilalți militari vizați, cu excepția lui Marat Iarulin, continuă să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.

Grupul Operativ al Trupelor Ruse este dislocat în regiunea transnistreană și a fost constituit pe baza structurilor fostei Armate a 14-a sovietice. Autoritățile constituționale de la Chișinău cer retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. La Summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă și-a asumat angajamente privind retragerea forțelor sale, proces care nu a fost finalizat.