Spania // Bilanţul coliziunii trenurilor de mare viteză creşte la 64 de morţi şi 179 de răniţi

Potrivit site-ului spaniol ABC, 40 de persoane au murit la bordul trenului companiei private Iryo, iar 24 la bordul trenului AVE al companiei naționale Renfe, scrie News.ro.

Echipe de salvatori continuau să acționeze în epavele vagoanelor deraiate.

Premierul spaniol Pedro Sanchez urmează să sosească la Urda, cel mai apropiat oraș de locul acestui accident feroviar, pentru a susține victimele, a anunțat un purtător de cuvânt al Guvernului.

Sanchez s-a declarat ”consternat” de această coliziune ”gravă”.