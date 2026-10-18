Spania este dispusă să împărtășească Republicii Moldova experiența în formarea magistraților și combaterea corupției

Diplomatul a subliniat că dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul justiției poate contribui la consolidarea statului de drept și la sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.

„Spania poate împărtăși experiența sa în formarea magistraților, organizarea activității instanțelor, digitalizarea și accesul cetățenilor la justiție. În lupta împotriva corupției, pot fi utile schimburile de experiență privind investigarea infracțiunilor economice și recuperarea activelor provenite din activități infracționale”, a declarat José Antonio Hernández Pérez-Solórzano.

Potrivit ambasadorului, cooperarea se desfășoară atât la nivel ministerial, cât și între instituțiile de autoguvernare judiciară. În septembrie 2025, ministrul spaniol al Justiției, Félix Bolaños, a avut o întrevedere la Madrid cu Veronica Mihailov-Moraru, care deținea atunci funcția de ministru al Justiției al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat digitalizarea justiției, combaterea corupției și consolidarea cooperării juridice internaționale.

Un pas important pentru aprofundarea relațiilor instituționale îl reprezintă și finalizarea negocierilor asupra textului unui memorandum de înțelegere între Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova și Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania. Documentul urmează să fie tradus în limbile română și spaniolă și semnat electronic.

„Această inițiativă deschide noi posibilități de cooperare directă între cele două instituții”, a precizat diplomatul.

Ambasadorul a subliniat că experiența Spaniei trebuie valorificată în funcție de necesitățile Republicii Moldova, ținând cont de particularitățile fiecărui sistem judiciar.

„Important este ca aceste contacte să dea naștere unei cooperări practice, adaptată nevoilor partenerilor noștri moldoveni. Obiectivul comun este o justiție independentă, profesională și accesibilă, care să ofere cetățenilor garanția că legea se aplică în mod egal tuturor”, a afirmat José Antonio Hernández Pérez-Solórzano.

Anul 2026 marchează 40 de ani de la aderarea Spaniei la Comunitățile Europene, un moment care, potrivit diplomatului, a contribuit semnificativ la transformarea țării și la extinderea oportunităților pentru cetățenii săi.

„Spania a cunoscut, în urmă cu patruzeci de ani, o transformare profundă grație integrării sale europene, iar noi cunoaștem bine valoarea acestui proiect. De aceea, când privim spre Moldova, nu vedem doar o țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană, ci un viitor partener cu care dorim să împărtășim acest proiect”, a declarat ambasadorul.

José Antonio Hernández Pérez-Solórzano a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj de prietenie și încredere, apreciind determinarea acestora de a-și construi propriul viitor european.

Ziua Națională a Spaniei a fost marcată la Chișinău printr-o recepție organizată de Ambasada Spaniei, cu reședința la București, la care au participat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, parlamentari, reprezentanți ai autorităților, ai corpului diplomatic și ai mediului de afaceri.