Spațiul aerian al R. Moldova, încălcat de 19 ori în octombrie. Șase drone au explodat la sol

Potrivit datelor prezentate de autorități, încălcările spațiului aerian au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț, precum și în patru localități din regiunea transnistreană.

Cele mai multe incidente soldate cu explozii au avut loc pe 3 octombrie, când cinci aparate de zbor au explodat la impactul cu solul. Cazurile au fost înregistrate în extravilanul orașului Căușeni și în apropierea localităților Constantinovca, raionul Căușeni, Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, raionul Anenii Noi, și Dubovca, raionul Hâncești.

Un al șaselea incident a avut loc pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat.

Incidentele s-au produs pe fondul continuării atacurilor rusești asupra Ucrainei, care au provocat distrugeri și victime în rândul populației civile, inclusiv copii.