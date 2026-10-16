Spațiul aerian al R. Moldova, survolat de drone în timpul nopții

În primul caz, un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:02, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian național prin zona localității Bronit, din raionul Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:37, din direcția localității Starocazacie, Ucraina, spre localitatea Tudora. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea survol a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc (Ucraina) – Otaci (Republica Moldova). La ora 03:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin regiunea localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 05:59, pe direcția Starocazacie (Ucraina) – Căplani (Republica Moldova). Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Olănești, raionul Ștefan Vodă. Ulterior, la ora 06:09, aparatul a survolat din nou teritoriul Republicii Moldova, prin localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă, iar la 06:10, acesta a părăsit spațiul aerian național prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Gradenițî, Ucraina.