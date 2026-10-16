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Spațiul aerian al R. Moldova, survolat de drone în timpul nopții

Irina Limbas
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Spațiul aerian al R. Moldova, survolat de drone în timpul nopții

Mai multe drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei

În primul caz, un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:02, din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian național prin zona localității Bronit, din raionul Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 03:37, din direcția localității Starocazacie, Ucraina, spre localitatea Tudora. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea survol a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc (Ucraina) – Otaci (Republica Moldova). La ora 03:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin regiunea localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 05:59, pe direcția Starocazacie (Ucraina) – Căplani (Republica Moldova). Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Olănești, raionul Ștefan Vodă. Ulterior, la ora 06:09, aparatul a survolat din nou teritoriul Republicii Moldova, prin localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă, iar la 06:10, acesta a părăsit spațiul aerian național prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, îndreptându-se spre localitatea Gradenițî, Ucraina.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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