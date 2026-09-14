Specialiștii Youth Klinic Moldova, instruiți pentru a răspunde mai bine nevoilor adolescenților

Șefa Centrului Național de Resurse pentru Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor „Neovita”, Galina Leșco, a declarat că necesitatea unor noi metode de instruire este determinată de schimbările rapide din societate și de problemele cu care se confruntă adolescenții. Potrivit ei, specialiștii trebuie să-și actualizeze constant cunoștințele pentru a putea răspunde cât mai bine nevoilor tinerilor.

„Tot mai mult apare necesitatea să avem un sistem foarte bun de formare, de formatori și de supervizori, astfel încât să putem asigura, prin suport reciproc, o calitate mai bună a serviciilor”, a declarat Galina Leșco.

Specialista în sănătate din cadrul UNICEF Moldova, Angela Capcelea, a subliniat că sănătatea adolescenților trebuie să beneficieze de aceeași atenție acordată dezvoltării copiilor în primii ani de viață. Potrivit ei, adolescența reprezintă o a doua perioadă importantă pentru dezvoltarea creierului, când se formează numeroase conexiuni, iar tinerii sunt mai predispuși să exploreze lumea din jur.

„Este important pentru noi, ca profesioniști, să înțelegem nevoile adolescentului și să îl îndrumăm să exploreze această lume într-o manieră mai protejată”, a menționat Angela Capcelea.

Profesorul onorific al Universității din Lausanne, Elveția, Pierre-André Michaud, i-a îndemnat pe participanți să fie deschiși și implicați, astfel încât sesiunile să fie cât mai interactive și să favorizeze discuțiile și schimbul de experiență. În opinia sa, instruirea reprezintă un prim pas pentru crearea unei platforme online de formare a specialiștilor din domeniul sănătății adolescenților din Republica Moldova.

Printre obiectivele cursului se numără dezvoltarea competențelor necesare pentru planificarea și facilitarea activităților educativ-instructive destinate adolescenților, părinților, specialiștilor și factorilor de decizie. De asemenea, participanții vor trece în revistă competențele de bază necesare specialiștilor care oferă servicii de sănătate adolescenților.

Instruirea se bazează pe modulele Platformei online de instruire a specialiștilor Youth Klinic Moldova, care reunește o rețea de centre de sănătate prietenoase tinerilor, creată de Centrul „Neovita”.

Activitățile sunt organizate de asociația obștească „Sănătate pentru tineri”, în parteneriat cu Centrul „Neovita”, cu suportul financiar al UNICEF și sprijinul organizatoric al Ministerului Sănătății.