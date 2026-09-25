Spitalul Clinic din Bălți va achiziționa un ecograf printr-un grant oferit de Japonia prin programul „Kusanone”

La ceremonia de semnare a contractului de grant, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, a reafirmat angajamentul Japoniei în sprijinirea sectorului medical din Moldova.

„Spitalul Clinic Bălți joacă un rol central în furnizarea asistenței medicale pentru populația din nordul țării. Având acces la servicii cardiovasculare de calitate, pacienții nu vor mai fi nevoiți să călătorească la Chișinău, să suporte costuri suplimentare și să piardă timp pe drum doar pentru a beneficia de o examinare. Aceasta va face o diferență reală în viața de zi cu zi a oamenilor”, a spus diplomatul nipon.

Directoarea interimară a Spitalului Clinic Bălți, Ludmila Capcelea, a menționat că aparatul care va fi achiziționat va permite medicilor să stabilească diagnoza pacienților mult mai rapid și corect.

„Acest aparat reprezintă mult mai mult decât un simplu echipament performant. El înseamnă un acces sporit la servicii medicale de înaltă performanță și o posibilitate de diagnostic mult mai rapid și mai precisă”, a menționat Capcelea.

Prin programul „Kusanone”, lansat în Republica Moldova în anul 2008, Guvernul Japoniei a finanțat cu 8 milioane de dolari 98 de proiecte de dezvoltare în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.