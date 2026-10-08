Sprijin european pentru reintegrarea R. Moldova. Chișinăul propune proiecte medicale și de mediu în regiunea transnistreană

În cadrul întrevederii, o atenție deosebită a fost acordată proiectelor cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor, care urmează a fi implementate prin intermediul Fondului de convergență. În acest context, Valeriu Chiveri a subliniat necesitatea dezvoltării serviciilor publice în domeniile social și medical în regiunea transnistreană și mun. Bender, pentru a răspunde nevoilor locuitorilor și a facilita accesul acestora la asistență și sprijin. Crearea unui centru al medicilor de familie în municipiul Bender a fost evocată drept o soluție concretă pentru extinderea accesului locuitorilor regiunii la servicii de asistență medicală primară.

Totodată, au precizat autoritățile, inițiativa de renovare a stației de epurare din municipiul Bender prin intermediul Fondului de convergență, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, ar contribui la îmbunătățirea situației ecologice la nivel local și la asigurarea unor servicii de calitate de epurare a apelor uzate pentru locuitorii municipiului și ai localităților învecinate.

În cadrul dialogului, a fost abordată respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale locuitorilor regiunii transnistrene, cu accent pe asigurarea liberei circulații a persoanelor, bunurilor și mărfurilor, garantarea dreptului la educație, protejarea libertății de exprimare și înlăturarea practicilor abuzive de încălcare ale acestor drepturi.

În ceea ce privește instituțiile de învățământ cu predare în limba română, viceprim-ministrul a subliniat necesitatea soluționării depline a problemei sediilor Liceului Teoretic „Evrika” din orașul Râbnița și Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu asigurarea condițiilor pentru revenirea acestuia din urmă în orașul Grigoriopol.

Valeriu Chiveri a reiterat importanța sprijinului Uniunii Europene pentru politicile de reintegrare a statului și pentru inițiativele care aduc beneficii concrete cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, în perspectiva reglementării pașnice a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.