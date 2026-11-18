Despre sprijinul britanic, prioritățile acestei colaborări și perspectivele relațiilor moldo-britanice, a vorbit într-un interviu pentru IPN, Excelența Sa, Fern Horine, ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova.

Doamna ambasadoare, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.

Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și aștept cu drag această conversație.

Să începem mai întâi cu un subiect foarte important pentru Republica Moldova. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze provocări serioase de securitate pentru întreaga regiune. Republica Moldova se confruntă, de asemenea, cu amenințări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, tentative de subminare a instituțiilor democratice, dar și încălcări ale spațiului aerian. Cum ajută Regatul Unit Republica Moldova să-și consolideze reziliența în fața acestor tipuri de amenințări?

Vă mulțumesc pentru această întrebare. Locuiesc aici de peste trei ani și resimt foarte clar problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova atunci când văd înmulțirea incursiunilor dronelor în spațiul aerian moldovenesc și cât de tulburător și înfricoșător este acest lucru pentru oamenii care locuiesc în regiunile în care au căzut drone.

Primul lucru pe care aș dori să-l spun este că sprijinul Regatului Unit pentru Republica Moldova se bazează pe sprijinul nostru pentru Ucraina. După cum știți, suntem unul dintre cei mai fermi aliați ai Ucrainei. Sprijinul nostru este de neclintit.

De la invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia, Regatul Unit a oferit Ucrainei sprijin în valoare de 35 de miliarde de lire sterline. Cel mai recent, 10 miliarde de lire sterline, atât sub formă de sprijin economic, cât și militar. Prin urmare, din perspectiva Regatului Unit, acest sprijin ferm acordat Ucrainei contribuie și la securitatea Republicii Moldova.

Aud frecvent mulțumiri pentru sprijinul acordat Ucrainei. Însă relația noastră de securitate cu Republica Moldova depășește acest sprijin. În 2024, am semnat cu Moldova un parteneriat în domeniul apărării și securității. Acest parteneriat vizează în totalitate consolidarea rezilienței.

Este vorba despre modul în care putem colabora pentru a face față provocărilor cu care se confruntă ambele noastre țări, Regatul Unit și Republica Moldova. Fie că vorbim despre securitate cibernetică, dezinformare sau despre transformarea și reformarea armatei noastre, parteneriatul cuprinde numeroase componente pe care le punem în aplicare: cooperarea în domeniul aplicării legii și securitatea frontierelor. Pentru mine, acesta este un element important al rezilienței Republicii Moldova.

Dar reziliența nu înseamnă doar apărare și securitate. Ea presupune și reziliență economică și societală. Poate vom avea ocazia să discutăm despre unele dintre aceste aspecte. Unul dintre elementele-cheie ale activității noastre a fost sprijinirea transformării forțelor armate ale Republicii Moldova. Sunt foarte mândră de relația pe care o avem cu ministrul Apărării și cu forțele armate și de modul în care Regatul Unit poate oferi sprijin neletal.

Este vorba despre instruire. În prezent, un ofițer moldovean urmează cursurile de la Sandhurst, principala instituție de instruire a ofițerilor din Regatul Unit.

De asemenea, am oferit militarilor moldoveni cursuri de limba engleză și am acordat sprijin în domeniul logisticii. Cred că logistica poate părea un subiect destul de plictisitor pentru telespectatorii dumneavoastră. În realitate însă, pentru o armată, asigurarea hranei, uniformelor și funcționării corespunzătoare a tuturor acestor elemente reprezintă componente esențiale ale sprijinului. Așadar, este vorba despre modul în care putem colabora pentru a transforma această relație în domeniul apărării.

Iar ultimul meu punct se referă la respectarea neutralității Republicii Moldova, pe care Regatul Unit o respectă în mod absolut. Dar neutralitatea nu înseamnă vulnerabilitate. Prin urmare, Republica Moldova are dreptul să se apere. Are dreptul să-și profesionalizeze și să-și consolideze forțele armate. Regatul Unit și prietenii Republicii Moldova susțin acest proces.

După cum ați menționat, asistența britanică acoperă o gamă largă de domenii, de la reforma instituțională și securitatea cibernetică până la societatea civilă și reziliența economică. Cum vă asigurați că finanțarea ajunge la organizațiile și comunitățile care au cea mai mare nevoie de ea? Și cum poate publicul să evalueze rezultatele?

Permiteți-mi să mă refer mai întâi la componenta de securitate cibernetică, după care voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Ați menționat securitatea cibernetică. Consider că aceasta este o componentă foarte importantă a relației noastre cu Republica Moldova. Și nu este o relație într-un singur sens.

Este vorba despre modul în care putem colabora și învăța unii de la alții. Astfel, prin intermediul parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității, am investit în sprijinirea instituțiilor guvernamentale, pentru a le ajuta să monitorizeze amenințările, să le detecteze și să răspundă incidentelor.

Luna trecută am asistat la un incident de securitate cibernetică extrem de îngrijorător, în urma căruia rețelele guvernamentale au fost compromise sau au devenit indisponibile, iar datele cetățenilor au fost expuse. Prin urmare, aceasta este o componentă extrem de importantă a activităților pe care le desfășurăm aici, în calitate de ambasadă și de guvern.

Dar întrebarea dumneavoastră viza modul în care ne asigurăm că banii sunt cheltuiți în mod eficient și că ajung în locurile potrivite. În cazul ambasadei britanice și al activității echipei mele, este vorba despre înțelegerea necesităților partenerilor noștri de aici, fie că vorbim despre instituțiile guvernamentale, comunități, societatea civilă sau mass-media. Trebuie să înțelegem aceste necesități și să identificăm acțiunile și proiectele prin care putem susține valorile importante pentru Regatul Unit: democrația, drepturile omului, statul de drept și toate elementele care constituie componentele unei societăți democratice, atât în Republica Moldova, cât și în Regatul Unit.

Pentru noi, este important să înțelegem care sunt necesitățile de aici, să mergem în teritoriu și să discutăm cu oamenii, dar și să identificăm domeniile în care Regatul Unit dispune de expertiză și să vedem cum putem îmbina aceste două lucruri. Cum ne asigurăm că desfășurăm activități și proiecte care îmbunătățesc cu adevărat viața cetățenilor Republicii Moldova și au un impact asupra acestora? Acesta este unul dintre aspectele care contează cel mai mult pentru mine: activitatea ambasadei noastre și cea a guvernului britanic trebuie să sprijine oamenii, să le îmbunătățească viața și să producă o schimbare reală pentru ei.

Ați vizitat recent Procuratura Generală, unde ați discutat despre cooperarea juridică internațională și continuarea sprijinului pentru reforma justiției. Cum poate asistența britanică să contribuie la obținerea unor rezultate concrete în combaterea corupției, recuperarea activelor provenite din infracțiuni și consolidarea încrederii publicului în sistemul de justiție?

Cred că primul lucru asupra căruia aș dori să mă opresc sunt ultimele cuvinte pe care le-ați rostit: încrederea publicului în sistemul de justiție. Aceasta este absolut esențială. Este esențială pentru țara mea și pentru multe alte țări din lume. Atunci când oamenii văd că dosarele sunt trimise în judecată, că organele de drept efectuează arestări, că procesele sunt examinate în mod corespunzător, că persoanele sunt condamnate și trase la răspundere, eventual încarcerate, toate aceste lucruri generează încredere în sectorul justiției. Iar acest lucru este extrem de important.

Am văzut că Plahotniuc a fost extrădat, judecat și încarcerat. Pentru mine, astfel de cazuri sunt extrem de importante. Nu este vorba doar despre un singur dosar, ci despre acest tip de cazuri. Prin urmare, atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Republica Moldova, reforma și asigurarea înfăptuirii justiției în beneficiul cetățenilor trebuie să fie un proiect asumat de Republica Moldova. Pentru mine, acesta este un element foarte important al unei societăți democratice.

Sunt mândră de activitatea pe care am desfășurat-o pentru a sprijini reforma sectorului justiției. Fie că este vorba despre investițiile pe care le-am făcut anul trecut, în valoare de 1,7 milioane de lire sterline, prin intermediul Băncii Mondiale, pentru un proiect privind reforma justiției și recuperarea activelor, fie că vorbim despre un proiect pe care l-am realizat și care s-a numărat printre preferatele mele de anul trecut.

Am adus aici avocați pledanți din Regatul Unit și am organizat instruiri pentru procurorii moldoveni. Aceste instruiri au vizat modul în care procurorii își pot susține cauza, cum trebuie să-și argumenteze dosarele și ce cuvinte trebuie să folosească. Uneori, mă gândesc la sălile de judecată ca la niște teatre. Este vorba despre modul în care îți prezinți și îți transmiți mesajele, despre felul în care îți expui argumentele și reușești să le faci convingătoare.

Astfel, avocați pledanți britanici, foarte buni în acest domeniu, au lucrat împreună cu procurorii moldoveni pentru a le oferi această experiență. Pentru mine, asemenea acțiuni practice reprezintă dovezi concrete și extrem de importante ale tipului de activitate pe care o putem desfășura în parteneriat cu Republica Moldova. Așa cum am spus la început, atunci când oamenii beneficiază de o justiție consecventă și constantă, încrederea publicului crește. Iar acest lucru este important pentru toată lumea, pentru toți cetățenii acestei țări.

În septembrie a fost lansată o nouă etapă a programului „Building Resilience in the Eastern Neighbourhood”, care a inclus noi organizații într-o rețea axată pe integritatea informațională, incluziune și pregătirea pentru situații de criză. La ce schimbări concrete ar trebui să se aștepte cetățenii Republicii Moldova în urma acestor proiecte?

BREN, un program care vizează consolidarea rezilienței în întreaga regiune și, în mod special, aici, în Republica Moldova, este unul dintre proiectele mele preferate pe care le desfășurăm. Acesta sprijină organizațiile societății civile și instituțiile, așa cum ați menționat, pentru a-și consolida reziliența, în special în domeniul securității, al amenințărilor cibernetice, al dezinformării și, foarte important, în ceea ce privește agenda „Femeile, pacea și securitatea”.

Prin acest program ne propunem să dezvoltăm un parteneriat mai strâns între organizațiile societății civile, instituțiile statului și comunități. Unele dintre proiectele pe care le sprijinim le-am vizitat personal. Există o organizație Eco la Cahul, care se ocupă de consolidarea rezilienței digitale și îi ajută pe cetățeni să înțeleagă de ce este important să verifice informațiile, să-și dezvolte gândirea critică și să dobândească acea educație digitală de care avem cu toții nevoie. Și eu am nevoie de ea la fel de mult ca oricine altcineva. Prin urmare, acest proiect reprezintă o contribuție foarte importantă la dezvoltarea capacităților și a gradului de conștientizare al cetățenilor.

Un alt proiect pe care l-am sprijinit se desfășoară la Bălți și susține organizația Audiviz, care lucrează cu persoane cu dizabilități. Astfel, prin intermediul BREN, ne adresăm diferitelor categorii ale societății, fie că este vorba despre femei, tineri sau persoane cu dizabilități. De asemenea, sunt foarte mândră că, prin intermediul BREN, sprijinim o organizație neguvernamentală, o organizație a societății civile, care încearcă să combată dezinformarea privind drepturile LGBT și discursul instigator la ură. Este vorba despre modul în care putem elimina astfel de mesaje din discursul public.

Așadar, există o gamă largă de organizații pe care le sprijinim, unele dintre ele activând mai ales în domeniul agendei „Femeile, pacea și securitatea”. Este un subiect față de care am o implicare emoțională deosebită. Participarea femeilor este foarte importantă. De exemplu, susținem un proiect al Asociației Femeilor Polițiste, care le ajută să dezvolte relații cu comunitățile și să înlăture barierele dintre diferite segmente ale societății și comunitate.

Prin urmare, susținem numeroase inițiative în întreaga țară. Și cred că un aspect deosebit de important este faptul că acestea sunt desfășurate în diferite regiuni ale Republicii Moldova, nu doar de organizații cu sediul la Chișinău. Sper că oamenii din comunități vor simți diferența pe care o produc unele dintre aceste activități. Poate că unii dintre ei au participat deja la anumite instruiri. BREN nu este însă singurul program pe care îl desfășurăm.

Un alt proiect de care sunt foarte, foarte entuziasmată și pe care îl vom lansa în curând este unul realizat împreună cu UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Acest proiect vizează sprijinirea comunităților, a comunităților amalgamate și a consiliilor care au rezultat în urma reformei administrației publice. Scopul este de a aduce împreună cetățenii și comunitățile lor, liderii locali, pentru a identifica prioritățile importante pentru oameni și problemele care îi afectează.

Ne vom concentra, de asemenea, asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi femeile, tinerii și persoanele cu dizabilități. Vom încerca să vedem cum pot fi consolidate legăturile dintre comunitățile care au responsabilitatea de a servi cetățenii și necesitățile acestora și cum pot lucra împreună pentru a soluționa problemele și dificultățile existente.

Așadar, după cum puteți vedea, sunt foarte mândră de unele dintre lucrurile pe care le facem, dar, de multe ori, acestea sunt proiecte desfășurate la nivelul comunităților. Este vorba despre societatea civilă, despre comunități și despre consolidarea rezilienței la nivel local.

Excelență, după cum știți, Republica Moldova este în primul rând o țară agrară. Exporturile moldovenești de mere, prune și struguri către Regatul Unit au crescut semnificativ după liberalizarea comerțului. Dincolo de accesul pe piață, ce ar mai putea face Regatul Unit pentru a ajuta companiile moldovenești să atragă investiții, să respecte standardele britanice și să stabilească parteneriate comerciale pe termen lung?

Una dintre amintirile mele preferate din acest an este momentul în care m-am aflat într-o livadă de meri, ale căror fructe urmau, cel mai probabil, să ajungă în Regatul Unit. După cum ați remarcat, exporturile de fructe moldovenești către Regatul Unit au crescut considerabil, în principal datorită faptului că, în 2024, am semnat un acord de prelungire a liberalizării tarifare, prin care au fost eliminate taxele vamale pentru unele dintre aceste produse.

Dar nu este vorba doar despre fructe. Este vorba despre toate oportunitățile existente în Republica Moldova. Cred că există oportunități foarte interesante în domeniul tehnologiei, al serviciilor digitale și al serviciilor pentru companii. Consider că acest sector este destul de dezvoltat aici, iar planurile privind parcul de înaltă tehnologie reprezintă un subiect care ne interesează foarte mult și pe care îl urmărim îndeaproape.

Am fost foarte mândră că am avut o delegație de oameni de afaceri britanici în Republica Moldova, cu ocazia Moldova Business Week, care a avut loc în septembrie. De când mă aflu în Moldova, aceasta a fost prima delegație de afaceri de acest fel. Au venit companii britanice din domeniul securității cibernetice, al serviciilor juridice și al serviciilor imobiliare. A fost o oportunitate reală de a le demonstra companiilor britanice că Republica Moldova este deschisă pentru afaceri și că aici există oportunități. A fost un lucru foarte bun.

Atribui meritul organizării acestei delegații de afaceri consulilor onorifici recent numiți ai Republicii Moldova în Regatul Unit. Este vorba despre doi consuli onorifici, la Manchester și Northampton. Acest lucru ne oferă o oportunitate excelentă de a colabora îndeaproape cu reprezentanții consulari onorifici ai Republicii Moldova din Regatul Unit și de a identifica posibilități de stabilire a unor legături între companii.

Regatul Unit este deschis pentru afaceri. Republica Moldova este deschisă pentru afaceri. Dar cred că responsabilitatea noastră este să identificăm aceste oportunități și să încurajăm companiile să treacă prin această ușă deschisă care există pentru ele.

Un alt proiect la care lucrăm împreună cu Ambasada Republicii Moldova la Londra și Ambasada României la Londra este organizarea unui forum economic trilateral, care va avea loc, cel mai probabil, în martie anul viitor, la Londra. Acesta își propune să prezinte companiilor britanice oportunitățile existente atât în România, cât și în Republica Moldova.

Sunt destul de entuziasmată de ceea ce ar putea rezulta din această inițiativă și de modul în care putem colabora cu Republica Moldova pentru a le face cunoscute companiilor britanice oportunitățile existente aici. Legăturile dintre companii sunt extrem de importante, dar este la fel de important ca și guvernele să se implice.

La începutul acestui an, în cadrul dialogului nostru strategic cu Republica Moldova, care a avut loc la Londra, s-a desfășurat și o reuniune a Comitetului pentru comerț, un dialog comercial între oficialii din Republica Moldova și cei din Regatul Unit. Acest Comitet comercial are rolul de a discuta și de a soluționa eventualele probleme din relația noastră, de exemplu, cele legate de cooperarea vamală. Acest proces continuă.

Prin urmare, este important ca guvernele să se implice, dar cred că cel mai important lucru este ca întreprinderile să colaboreze între ele, să identifice oportunități și să impulsioneze comerțul. Sunt foarte mulțumită de evoluția relațiilor comerciale. Nu sunt sigură dacă ar trebui să-mi atribui meritul pentru acest lucru, dar poate că ar trebui.

Relația noastră comercială și statisticile privind schimburile comerciale se află la cel mai înalt nivel. Volumul comerțului dintre Regatul Unit și Republica Moldova se ridică la 1,6 miliarde de lire sterline, o cifră impresionantă. Dar direcția în care trebuie să evolueze acest indicator este una singură: în sus. Iar pentru asta vom lucra în continuare.

Regatul Unit susține proiecte menite să consolideze încrederea între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Cum contribuie aceste inițiative la reintegrarea Republicii Moldova și ce rezultate au fost obținute pentru oamenii din teritoriu?

Vă mulțumesc. Cred că aș dori să subliniez că Regatul Unit a susținut procesul de reglementare pașnică și procesul de reintegrare încă de la începutul desfășurării acestora. Susținem acest proces în limitele integrității teritoriale și ale frontierelor recunoscute internațional ale Republicii Moldova, precum și cu respectarea suveranității acesteia. Cred că sunt principii importante pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere.

Dar consider, de asemenea, că procesele de pace sunt importante, dialogul este important, diplomația este importantă. Totuși, o parte dintre activitățile și inițiativele noastre vizează legăturile directe dintre oameni. Cum putem sprijini cetățenii de pe ambele maluri ale râului Nistru, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova? Cum îi putem ajuta?

Unele dintre activitățile pe care le-am desfășurat pentru a consolida încrederea de-a lungul Nistrului au fost realizate prin intermediul unor proiecte. Unul dintre proiectele pe care le-am susținut recent a vizat situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Și să fim foarte clari: situația drepturilor omului de acolo nu este una bună. Drepturile omului sunt încălcate sau se află sub amenințare în această regiune.

Am colaborat cu Promo-LEX, o organizație importantă a societății civile, pentru a instrui persoane care să poată documenta aceste încălcări ale drepturilor omului și să construiască dosare în baza lor. Pe o notă mai pozitivă, am colaborat cu organizații de pe ambele maluri ale Nistrului în domeniul asistenței medicale de urgență. Este vorba despre instruirea specialiștilor, a personalului medical și a medicilor, conform standardelor internaționale, pentru a oferi cetățenilor servicii medicale de urgență de înaltă calitate.

Consider că acest lucru a fost foarte important, deoarece asistența medicală de urgență nu are culoare politică. Dacă o ambulanță trebuie să ajungă undeva și cineva are nevoie de ajutor, acest lucru trebuie, pur și simplu, să se întâmple.

Prin intermediul proiectului nostru, am instruit 900 de lucrători din domeniul sănătății. Este un număr cu adevărat impresionant și, totodată, foarte important, pentru ca aceste servicii să fie disponibile oamenilor.

O altă componentă a activității noastre a vizat dezvoltarea afacerilor antreprenoriale de pe ambele maluri ale râului. Cum pot crește afacerile? Cum pot fi lansate și dezvoltate? Care este strategia lor de marketing? Cum își pot aduce produsele pe piețele europene? Prin urmare, proiectul AddTrade a oferit sprijin antreprenorilor și companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Revenind la ceea ce am spus, diplomația și dialogul sunt importante în procesul de reintegrare. Salut creșterea numărului de întrevederi în formatul 1+1 dintre reprezentanții politici pentru negocieri. Dar îmi doresc, de asemenea, să lucrăm la consolidarea legăturilor directe dintre oameni și să sprijinim cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului.

Excelență, ați menționat că Regatul Unit sprijină organizațiile societății civile, mass-media independentă și inițiativele menite să consolideze reziliența Republicii Moldova. Cum decideți care proiecte beneficiază de finanțare și cum le măsurați impactul?

Cred că unul dintre cele mai importante cuvinte pe care tocmai le-ați folosit este „impact”. Acesta este un element esențial al activității noastre. Asistența pentru dezvoltare pe care o oferim urmărește să producă un impact și să genereze schimbări reale. Atunci când analizăm activitățile pe care le desfășurăm și sprijinul pe care echipa mea din cadrul ambasadei îl poate oferi aici, ne întrebăm ce schimbări pot apărea, ce impact poate avea activitatea noastră și care sunt efectele pe care le putem produce.

Pentru mine, un alt aspect important este sustenabilitatea. Nu ar trebui să desfășurăm activități care creează organizații sau structuri incapabile să se susțină pe termen lung, care nu pot continua să funcționeze după retragerea sprijinului internațional sau după încheierea proiectului. Prin urmare, sustenabilitatea și impactul sunt două componente extrem de importante.

Toată asistența oferită de Regatul Unit aici este inclusă în platforma noastră online de monitorizare a proiectelor de dezvoltare, Development Tracker.

Puteți accesa această platformă și consulta informațiile, deoarece totul este public. Transparența online este, din nou, un element foarte important al activității noastre și al modului în care guvernul britanic oferă și gestionează asistența pentru dezvoltare.

Cred că, atunci când vine vorba despre modul în care putem activa aici, în Republica Moldova, este foarte important ca orice proiect pe care îl susținem să fie în concordanță cu interesele și obiectivele noastre. Unul dintre lucrurile care ne preocupă cel mai mult este ca Republica Moldova să fie o țară sigură, stabilă, democratică, liberă și prosperă. Acestea sunt obiectivele la care trebuie să fim aliniați.

Ați menționat societatea civilă și mass-media independentă. Cred că am vorbit deja destul de mult despre unele dintre organizațiile societății civile cu care colaborăm. Dar, din nou, este vorba despre modul în care putem produce o schimbare și despre cum ne asigurăm că această schimbare este sustenabilă.

În ceea ce privește mass-media independentă, unele dintre activitățile noastre au inclus, de exemplu, sprijinul oferit de BBC pentru dezvoltarea competențelor editoriale în cadrul Teleradio-Moldova. Scopul este de a menține și dezvolta aceste competențe, nu de a menține organizațiile în sine. Sunt foarte mândră de activitatea pe care am desfășurat-o în trecut pentru a sprijini mass-media independentă, deoarece aceasta are rolul de a trage guvernele la răspundere.

Mass-media trebuie să adreseze întrebări dificile, trebuie să mă tragă la răspundere și să tragă la răspundere și guvernul de aici, ceea ce faceți și dumneavoastră, adresându-mi toate aceste întrebări.

Excelență, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Și eu vă mulțumesc. A fost o plăcere.

Octavian Bratosin, IPN