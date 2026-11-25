În cadrul întrevederii cu ambasadorul Lituaniei, premierul a subliniat importanța viitoarei președinții lituaniene a Consiliului UE, pe care Lituania o va exercita începând cu 1 ianuarie 2027, pentru avansarea negocierilor de aderare. Șeful executivului a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, iar Mindaugas Kačerauskis a reconfirmat susținerea țării sale pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Discuțiile au vizat și consolidarea relațiilor economice, atragerea investițiilor lituaniene și identificarea oportunităților de extindere a exporturilor moldovenești pe piața Lituaniei. Oficialii au abordat, de asemenea, cooperarea energetică, inclusiv valorificarea experienței Lituaniei în diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum și colaborarea în domeniul securității și apărării și între autoritățile publice locale.

În discuția cu ambasadorul Letoniei, premierul a evidențiat importanța sprijinului acestei țări pentru avansarea negocierilor de aderare, inclusiv în perioada în care va deține președinția Consiliului UE. Totodată, a menționat că anul 2027 va fi decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Întrevederea a vizat și conexiunea aeriană directă Chișinău–Riga, precum și preluarea experienței Letoniei în modernizarea infrastructurii aeroportuare, în contextul proiectelor de dezvoltare a Aeroportului Internațional Chișinău.