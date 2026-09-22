Sprijinul SUA pentru modernizarea Forțelor Armate din R. Moldova, discutat de Anatolie Nosatîi cu oficiali americani

Potrivit informațiilor publicate de Ambasada SUA, în ultimii ani, Forțele Armate ale Republicii Moldova au înregistrat progrese remarcabile în dezvoltarea unor instituții de apărare moderne și sustenabile, care protejează frontierele țării și, totodată, contribuie la misiuni internaționale de menținere a păcii în străinătate.

„Statele Unite își mențin angajamentul de a continua această cooperare pe măsură ce Republica Moldova își consolidează capacitățile de apărare”, se menționează într-o notă de informare a diplomației americane.

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării, un subiect aparte a fost despre consolidarea parteneriatului. Discuțiile au vizat sprijinul pentru fortificarea capacităților instituționale în fața amenințărilor hibride actuale, dar și dezvoltarea capabilităților de comunicare strategică.

Astfel, părțile au convenit asupra identificării unor soluții moderne pentru avansarea reformelor în domeniu și, respectiv, adaptarea sectorului de apărare la noile provocări de securitate.

„Agenda discuțiilor a cuprins și subiecte cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, prioritățile curente pe domeniul de apărare, dar și importanța sprijinului partenerilor externi și organizațiilor internaționale în realizarea acestora”, informează autoritățile de la Apărare.

La final, Anatolie Nosatîi și Andrew Loomis au reiterat interesul pentru a menține parteneriatul solid în promovarea păcii și stabilității regionale.