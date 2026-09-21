Stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Maia Sandu anunță măsuri pentru sezonul rece

Potrivit șefului statului, Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații – dacă e nevoie de decizii rapide pentru a cumpăra combustibili, dacă debitul de apă în Nistru continuă să se reducă, dacă prețurile continuă să crească la combustibili.

„Guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare”, a spus ea.

Totodată, a precizat președintele, instituțiile trebuie să asigure capacitate de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunile de 110kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova.

„Instituțiile responsabile au obligația de a crea rezerve de echipamente și piese de schimb pentru a putea interveni rapid în cazul unor avarii. Ne asigurăm că sunt constituite stocurile necesare de gaze și pregătim, treptat, și stocuri de urgență de produse petroliere”, a menționat Maia Sandu.