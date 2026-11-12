Zelenski: Starlink se confruntă din nou cu restricții în Ucraina, ceea ce îngreunează interceptarea dronelor rusești

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că restricțiile de viteză asupra Starshield, versiunea militară a serviciului de sateliți Starlink al SpaceX, au fost reintroduse, afectând capacitatea Ucrainei de a intercepta dronele rusești și permițând unor atacuri să treacă neobservate.

Unităţile militare ucrainene au înregistrat, timp de câteva zile, perturbări semnificative ale serviciului Starshield, fapt care a afectat întreaga linie a frontului, precum şi părţile din ţară aflate sub ocupaţie rusă, a spus Zelenski într-o postare pe X.

Zelenski a precizat că restricţii sistematice limitează viteza la care poate fi utilizat sistemul Starshield, plafonând-o la 161 km/h. Starshield este versiunea militară a serviciului de comunicaţii prin satelit Starlink, deţinut de SpaceXю

Ca urmare a acestor restricţii, interceptoarele ucrainene nu au putut atinge o viteză suficientă pentru a doborî ţintele ruseşti, ceea ce a dus deja la unele lovituri reuşite ale inamicului, a spus Zelenski.

„Acest lucru îi ajută pe ruşi să ucidă mai mulţi ucraineni şi să efectueze atacuri mai precise asupra Ucrainei”, a afirmat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina încearcă să clarifice motivele acestor restricţii în discuţiile cu partea americană.



