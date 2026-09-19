Statele Unite aprobă un pachet de 2.6 miliarde de dolari pentru apărarea aeriană a Ucrainei

Pachetul solicitat de Kiev cuprinde echipamente de apărare concepute pentru a consolida și apărare antiaeriană pentru a face față atacurilor rusești tot mai deste, notează Kyiv Post.

Ce cuprinde vânzarea?

Printre sistemele cerute se numără rachete S-300 Clone, rachete GAM-67 și sisteme de rachete antiaeriene cu ghidare laser și rază extinsă, precum și lansatoare ITEL 1.5 și echipamente pentru modificarea sistemelor mobile de lansare, potrivit Mediafax.

Contractul prevede și furnizarea unor radare RPS 202 pentru detectarea și combaterea dronelor, remorci cu catarg extensibil, modificări tehnice ale echipamentelor și servicii de mentenanță pe termen lung.

Pachetul include, de asemenea, piese de schimb, materiale consumabile, servicii de reparații, software specializat, documentație tehnică și servicii de asistență tehnică și logistică oferite de guvernul american și contractori privați.

Pachetul nu va afecta forțele americane

Departamentul de Stat a determinat că vânzare este în concordanță cu politica externă Washingtonului și că forțele armate ucrainene nu vor întâmpina dificultăți în integrarea operațională a acestor echipamente, asigurând totodată că vânzarea nu va modifica echilibrul militar fundamental din regiune, nu va afecta nivelul de pregătire pentru apărare al Statelor Unite.

Decizia americanilor vine în contextul în care instituțiile europene și-au asumat un rol mai important în susținerea Kievului. La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a aprobat o alocare de 6.1 miliarde de euro destinată Ucrainei, care va intra sub împrumutul mai mare de 90 de miliarde de euro.

