Publicația ucraineană citează ca sursă a informației 'persoane care au cunoștință de discuțiile' dintre emisarii președintelui american Donald Trump și administrația președintelui Zelenski.



Acesta din urmă insistă asupra desfășurării de trupe americane și europene pe teritoriul Ucrainei după un eventual acord de pace cu Rusia. Ideea trimiterii unor trupe în Ucraina ca garanție de securitate pentru aceasta a fost impulsionată de Franța și Regatul Unit și este sprijinită de asemenea de alți susținători europeni ai Ucrainei, dar este respinsă ferm de Rusia.



Președintele rus Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că nu va accepta trupe străine în Ucraina, el subliniind că tocmai apropierea NATO de granițele Rusiei este o cauză a acestui război.



La o conferință de presă desfășurată luni, Zelenski a cerut din nou aderarea Ucrainei la NATO ca stat cu drepturi depline și a subliniat că Ucraina are nevoie de claritate asupra unor viitoare garanții de securitate, după ce Washingtonul ar fi sugerat Kievului să-i ofere, în cazul unui acord de pace, garanții de securitate similare celor prevăzute în articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord.



Reacția Rusiei a fost însă una de respingere și a acestei sugestii. Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a precizat astfel că Moscova respinge nu doar aderarea efectivă a Ucrainei la NATO, ci și orice formulă de 'cvasi-aderare' sau alte 'soluții creative'.



Pe de altă parte, Zelenski a respins luni încă o dată retragerea voluntară a Ucrainei din teritoriul regiunii estice Donbas rămas sub controlul său, una din cererile cheie ale Rusiei pentru un acord de pace, președintele ucrainean argumentând că o astfel de retragere ar echivala cu recunoașterea înfrângerii țării sale în război.