Statele Unite vor să blocheze rutele terestre către Iran

Statele Unite, care impun deja sancţiuni economice severe asupra Iranului, supun, de asemenea, porturile iraniene unui blocaj maritim în cadrul războiului care le opune Iranului, declanşat în februarie de atacurile israeliano-americane asupra ţării.

„Activitatea grupului va limita şi mai mult capacitatea Iranului de a finanţa terorismul, de a reconstrui fabrici de armament şi de a-şi reaproviziona forţele armate”, a declarat Brad Cooper, şeful Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom), într-un comunicat publicat sâmbătă pe X.

„Formată din 20 de membri civili şi militari, această echipă cu sediul în Florida va colabora cu agenţiile guvernamentale pentru a împiedica tranzitul sistemelor de armament de ultimă generaţie, al tehnologiilor cu dublă utilizare, al materialelor supuse sancţiunilor şi al fluxurilor de venituri ilegale prin frontierele terestre ale Iranului şi prin Marea Caspică”, se menţionează în comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, puternica forţă armată a Iranului, a afirmat că un astfel de proiect „ar eşua” şi nu ar provoca „prăbuşirea” economiei iraniene.

„Statele Unite nu vor reuşi niciodată să impună blocada economică pe care încearcă să o pună în aplicare (...) sub diverse denumiri şi prin diferite planuri”, a declarat Hossein Mohebi, citat de agenţia de presă Fars.

Statele Unite sunt „incapabile să blocheze” căile de comunicaţie dintre Iran şi vecinii săi, a asigurat el.

Potrivit Centcom, blocarea porturilor iraniene de către Statele Unite a „împiedicat Iranul să exporte ţiţei în valoare de peste 25 de miliarde de dolari”.

În luna august, Washingtonul anunţase că îşi propune să „asfixieze” economia iraniană, deja epuizată, ca răspuns la blocarea de către Iran a strategicei strâmtori Ormuz, unde atacă în mod regulat navele care încearcă să o traverseze fără autorizaţia sa.